MILANO - «Il Liverpool è favorito. Di solito i campioni in carica lo sono. Ma il Napoli vuole essere protagonista».

E Carlo Ancelotti sa come esserlo in Champions League, dall'alto dei cinque trionfi personali da giocatore e allenatore. I Reds, a Carletto da Reggiolo, ricordano la finale di Atene vinta alla guida del Milan nel 2007. Ma anche cocenti amarezze: la pazzesca rimonta rossonera incassata a Istanbul nel 2005 e, ancora prima, la delusione di rigore del 1984 all'Olimpico, seppur Ancelotti non fosse in campo con la Roma in quanto infortunato. Giusto nella scorsa Champions, poi, l'1-0 del San Paolo all'andata, con zampata in extremis di Insigne. Ma soprattutto l'1-0 per il Liverpool ad Anfield nell'ultima giornata del gruppo C, che promosse i futuri campioni proprio a danno dei partenopei. Per due gol segnati in più, a parità di risultati negli scontri diretti e di differenza reti.

Una beffa che Ancelotti può riscattare: «A noi interessa passare il turno, perché quell'eliminazione ebbe conseguenze anche nei mesi successivi. Il Liverpool è cresciuto, ma anche il Napoli, che ha più qualità nella rosa: siamo eccitati nell'affrontare i campioni in carica. Sarà una partita combattuta, di grande intensità. Chi giocherà? I più freschi».

Tra i convocati torna Milik. Insigne si riapproprierà di una maglia da titolare, alla quale ambisce anche Fernando Llorente, sconfitto dal Liverpool nella finalissima del Wanda Metropolitano di Madrid, quando vestiva la casacca del Tottenham: «Ho rabbia e voglia di vendetta», ha detto l'attaccante spagnolo. Sempre sportivamente parlando.

Dall'altra parte ecco i campioni, in testa a punteggio pieno dopo 5 turni di Premier League. I Reds non sono solo il roboante tridente formato da Salah, Firmino e Mané. Dal loro condottiero, Jurgen Klopp, grande rispetto per il Napoli: «È una bella squadra. L'anno scorso imparammo molto al San Paolo in vista della seconda partita con loro e del resto della Champions. Dovremo difendere bene. Ma anche il Napoli».

