Massimo Sarti

MILANO - Il Gallo Belotti fa rialzare la cresta al Torino di Walter Mazzarri e spegne la luce al Milan di Marco Giampaolo. Nel 2-1 dell'Olimpico piemontese, decisiva la doppietta del capitano di casa in 4' nella ripresa. Punito pesantemente un black-out dei rossoneri, cui non basta l'iniziale rigore di Piatek. I granata raggiungono Napoli e Cagliari al quarto posto, mentre la classifica del Diavolo piange: 6 punti, 3 sconfitte (2 consecutive) e una sola rete su azione in 5 gare, quella di Calhanoglu al Brescia.

«Siamo stati a lungo in controllo, ma non abbiamo avuto il cinismo per chiudere la partita. Ci sono stati degli errori, ma per personalità la squadra mi è piaciuta per lunghi tratti. È chiaro che la sconfitta non va bene, ma è immeritata. Speriamo che la squadra continui ad avere la fiducia giusta nonostante le battute d'arresto», argomenta l'ex allenatore della Sampdoria.

Il ritorno di Calabria dopo la squalifica e la promozione dal primo minuto per Theo Hernandez e Bennacer: queste le novità proposte da Giampaolo rispetto all'infausto derby di sabato scorso.

Conferma per Leao, che propizia il rigore per i rossoneri, cadendo in area dopo contatto con De Silvestri. Non sembra un fallo netto, ma sono quelle situazioni che difficilmente il Var può correggere sbugiardando l'arbitro di campo. Il Milan ringrazia e con Piatek (18') va in vantaggio con un'esecuzione perfetta dal dischetto.

Toro poi salvato da Sirigu su un colpo di testa di Leao e su una botta di Calhanoglu. Granata pericolosi solo nel recupero del primo tempo, con Belotti che non centra la porta vuota dopo uscita avventurosa di Donnarumma. Toro in crescita nella ripresa, ma è Piatek a divorarsi il raddoppio al 54', su invito al bacio di Romagnoli.

Musacchio salva quasi sulla linea anticipando Zaza, prima della doppia fiammata firmata Belotti. Al 72' sorpreso un non impeccabile Gigio Donnarumma da un destro secco del capitano di casa. Il Milan protesta per un fallo su Calhanoglu e Reina viene espulso dalla panchina. Rossoneri nervosi e stanchi. Al 76' Donnarumma si oppone a Zaza, non al secondo tap-in in acrobazia di nuovo di Belotti.

Recupero di fuoco. Kessie spreca il 2-2, Zaza il 3-1, Sirigu chiude la porta volando su un'incornata di Piatek. E buonanotte ai suonatori.

riproduzione riservata ®

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA