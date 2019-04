Massimo Sarti

MILANO - Il capo della Procura della Federcalcio Giuseppe Pecoraro ha deciso di inviare al giudice sportivo la segnalazione per l'applicazione della prova tv per il gesto dei milanisti Franck Kessie e Tiemoué Bakayoko.

I due sabato sera, dopo l'1-0 sulla Lazio a San Siro, avevano esultato mostrando alla Curva Sud rossonera la maglia numero 33 di Francesco Acerbi, che nella settimana prima della partita aveva avuto un botta e risposta tra dichiarazioni tv e social con il centrocampista di proprietà del Chelsea. Di fronte all'arrabbiatura immediata (sempre via social) del centrale biancoceleste (ex del Diavolo, che aveva scambiato la casacca con Bakayoko proprio in segno di pace), i milanisti si erano scusati parlando di «gesto scherzoso», come sollecitato da Rino Gattuso.

Ieri il club di via Aldo Rossi ha detto la sua con un comunicato nel quale ha confermato che il gesto di Kessie e Bakayoko «aveva solo l'intento di celebrare una vittoria senza finalità di scherno, né intenti aggressivi o antisportivi». Un semplice sfottò da campo. Di parere diametralmente opposto il Sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, che ha parlato di «gesto stupido, inqualificabile e indegno dei valori dello sport».

Se domani il giudice Gerardo Mastrandrea dovesse accogliere l'utilizzo della prova tv e giudicare antisportivo il comportamento dei rossoneri, Kessie e Bakayoko rischierebbero una squalifica. Per Acerbi la questione è finita: «Basta polemiche, ci rivedremo sul campo», ha twittato ieri. C'è poi stata una telefonata di Bakayoko ad Acerbi: «Il nostro è stato un semplice sfottò, non c'era malizia, non volevamo offendere te e la tua squadra. Ho massimo rispetto per te».

Polemiche però che stanno arroventando la corsa per la Champions League e l'Europa League. Lazio arrabbiata per l'arbitraggio di Rocchi a San Siro, dopo che il Milan si era infuriato con Fabbri per i fatti del match in casa della Juventus. Ieri, dopo l'1-1 interno con il Cagliari, carico del numero uno del Torino Urbano Cairo: «Non penso che vogliano favorire il Milan, ma se guardi la partita con la Lazio qualche domanda te la fai».

