Massimo Sarti

MILANO - Il cantiere Milan di Marco Giampaolo, ancora ampiamente aperto, evita un'altra fatal Verona, uscendo vincitore per 0-1 dal Bentegodi. Con immani sofferenze e nonostante l'Hellas abbia giocato in inferiorità numerica per 73 minuti, dal rosso a Stepinski del 21' a quello per Calabria al 94'. Minimo scarto e gol decisivo su rigore, che permette a Krzysztof Piatek al 68' di sbloccarsi e di portare i rossoneri a quota 6 in classifica, a ridosso della Juventus e a -3 dall'Inter.

Il Diavolo può tenere a tiro i nerazzurri in vista del derby di sabato sera a San Siro. Una spinta importante sul piano psicologico. «Abbiamo fatto bene nella ripresa. Dobbiamo crescere, ma la squadra è applicata e lavora bene. Questo mi dà certezze. Comunque non mi nascondo dietro il risultato positivo. Dico alla squadra ciò che va migliorato».

Così Giampaolo, che sceglie un undici senza innesti di mercato e tra questi (unico cambio) inserisce il solo Rebic (esordio) dopo il riposo.

Romagnoli e compagni vengono tenuti sul filo del rasoio da un battagliero Verona sino all'ultimissimo secondo.

Con brivido Var quando Manganiello va a sincerarsi che davvero il fallo da espulsione di Calabria su Pessina sia davvero appena fuori l'area. E non dentro.

Video protagonista anche dell'episodio che indirizza il match, con il direttore di gara che rivede una gamba altissima di Stepinski sul volto di Musacchio (nel tentativo di giocare la palla) e tramuta il giallo in rosso per l'ex punta del Chievo. «Decisione al limite, come quella del possibile rigore alla fine, ma le accetto», dichiara il tecnico scaligero Ivan Juric con fair play. In dieci l'Hellas, davvero in palla, confeziona una colossale occasione con Verre.

Un Milan sterile si scuote nella ripresa con un palo di Calabria, immediatamente restituito da un legno di uno scatenato Verre. Quando però Gunter si oppone con un braccio in area ad una sberla di Chalhanoglu, il penalty per i rossoneri è inevitabile, soprattutto con le nuove regole.

Piatek scarica la propria rabbia dal dischetto per il primo gol stagionale, amichevoli e Polonia comprese. Il Pistolero fa poi il segno del silenzio alle telecamere, zittendo voci e critiche. Non gonfiava la rete nel Milan dallo scorso 19 maggio, contro il Frosinone La doppietta personale (83') gli viene poi annullata per un fallo su Silvestri, sempre dopo on field review allo schermo. «Non mi sembra di aver visto un Piatek polemico, è un ragazzo a posto, non fa casino», osserva Giampaolo. Che spera ora di rivedere il bomber implacabile della scorsa annata.

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

