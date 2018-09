Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Il campionato italiano ha atteso sinora inutilmente il primo gol di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. I tifosi dell'Inter hanno invece visto sbloccarsi Antonio Candreva. Per l'esterno romano la rete del provvisorio 0-2 a Bologna, che in pratica ha chiuso la partita per i nerazzurri dopo la zampata apriscatole di Nainggolan e prima del sigillo di Perisic, è stata una vera e propria liberazione. Terminato un digiuno di ben 504 giorni: il suo precedente gol in assoluto risaliva infatti al 15 aprile 2017, nel derby della vigilia di Pasqua terminato 2-2. Poi un'annata difficile, quella scorsa con Luciano Spalletti, contrassegnata a livello personale appena da 8 assist, senza alcuna soddisfazione personale. Dato insolito per un calciatore che era andato tre volte in doppia cifra in A con la Lazio.Per Candreva anche l'estate è stata difficile. Con gli arrivi in particolare di Matteo Politano e Keita Balde la concorrenza è aumentata parecchio. Sembrava in predicato di andare al Monaco nella trattativa che ha portato proprio Keita all'Inter, ma il numero 87 ha voluto restare a Milano. E giocarsela.Dopo due panchine contro Sassuolo e Torino, senza l'incomodo Yann Karamoh (prestato al Bordeaux), Spalletti lo ha inserito al 79' e Candreva ha ritrovato dopo 3' la vena giusta alla prima occasione. «Lavoro, dedizione, amore per questa maglia», ha scritto sui social. Sarà nella lista di Champions League e sarà papà tra poco. Un jolly prezioso in più per le ambizioni nerazzurre.