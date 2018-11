Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo Sarti MILANO «I confronti con José Mourinho? Ve li rispedisco indietro», aveva detto Luciano Spalletti sabato scorso dopo il 5-0 sul Genoa. Con l'ambizione (o il sogno) di vincere quanto lo Special One sulla panchina dell'Inter, il tecnico toscano domenica potrà intanto raggiungere un traguardo statistico conquistato proprio 10 anni fa dal santone lusitano, ovvero 8 vittorie consecutive in campionato. Mourinho, tra il 1° novembre e il 20 dicembre 2008, superò alla guida dei nerazzurri, nell'ordine, Reggina, Udinese, Palermo, Juventus, Napoli, Lazio, Chievo e Siena, prima di farsi bloccare a San Siro sull'1-1 al Cagliari il 10 gennaio 2009. Spalletti è arrivato a 7 affermazioni e per l'ottava dovrà scontrarsi con un altro ex dell'Inter, Gian Piero Gasperini. Quanto di più lontano ci possa essere, per tituli e ricordo nei tifosi, da Mourinho. Domenica all'ora di pranzo Icardi e compagni se la vedranno a Bergamo con l'Atalanta, a sua volta reduce da 3 successi di fila. Il Gasp rappresenta un piccolo, ma significativo tabù per l'Inter: in casa, dopo l'esonero del 21 settembre 2011, è sempre rimasto imbattuto con i nerazzurri meneghini, con 4 vittorie tra Genoa ed Atalanta e il solo 0-0 dell'Atleti Azzurri d'Italia della passata stagione. A Spalletti il compito di effettuare il colpaccio esternno.