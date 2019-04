Massimo Sarti

MILANO - «Ho un rapporto bellissimo con Luciano Spalletti. Parliamo spesso e mi dà tanti consigli. Mi dice di essere più cattivo ed è proprio quello che mi manca». Matteo Politano si è espresso in maniera più che lusinghiera sul tecnico dell'Inter, al centro delle attenzioni per le parole di domenica sera sul caso Mauro Icardi. Nella sconfitta di San Siro con la Lazio l'ex Sassuolo ha avuto forse le occasioni migliori con il proprio sinistro dalla distanza. «C'è chi dice che sembro Arjen Robben fino al tiro. Il problema è dopo... A volte mi fermo un attimo, anziché attaccare la porta. C'è tanto ancora da migliorare».

Tra i nerazzurri dell'attacco, solo Ivan Perisic ha sinora giocato più dell'esterno romano. Dei 5 gol stagionali di Politano, uno è arrivato nel 5-0 dell'andata al Meazza sul Genoa. Che invece, a Marassi, è reduce da 5 vittorie consecutive sull'Inter in campionato, con l'ex Goran Pandev giustiziere nelle ultime due stagioni. Non solo: i nerazzurri non segnano in casa del Grifone dalla rete del provvisorio 1-2 di Rodrigo Palacio (in un match poi finito 3-2 con zampata decisiva di Kucka all'89') del 23 gennaio 2015, ovvero quasi 4 anni fa. Bisogna andare addirittura indietro sino al 13 dicembre 2011 per ritrovare un successo dell'Inter, grazie ad un gol di Yuto Nagatomo. In panchina c'era Claudio Ranieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA