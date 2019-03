Massimo Sarti

MILANO - Gli undici giocatori evocati con forza alla vigilia da Luciano Spalletti non hanno portato l'Inter alla qualificazione. Ai quarti di Europa League va l'Eintracht Francoforte, corsaro a San Siro 0-1 (dopo lo 0-0 dell'andata) grazie ad un gol immediato (5') del bomberino serbo Jovic: pallonetto a scavalcare Handanovic dopo errore di De Vrij a suggellare un inizio da incubo per i nerazzurri, salvati già al 3' dalla traversa su conclusione ravvicinata di Haller. «Sono mancati un po' tutti gli aspetti. Abbiamo perso subito equilibrio, commettendo delle leggerezze. Loro sono andati in fretta in vantaggio, noi ci siamo innervositi ed è diventato tutto più difficile», ha commentato il tecnico di Certaldo. «Con lo 0-0 si poteva andare sino ad un quarto d'ora dalla fine., e poi vedere. Invece abbiamo fatto confusione. Alla fine è stato penalizzante lo 0-0 dell'andata».

Inevitabilmente hanno pesato le 9 assenze in casa Inter, compreso Brozovic rimasto in panchina a guardare. Per il derby di domenica sera con il Milan torneranno Joao Mario, Gagliardini, Dalbert, Lautaro Martinez e Asamoah. Miranda andrà verificato. Non ci saranno, invece, Nainggolan ed Icardi, il cui caso è ancora lontano dalla soluzione. «Paura di scorie negative verso il derby? Parlare di paura è difficile,a anche a sentirselo dire. Ovvio che dovremo fare meglio», ha aggiunto Spalletti.

Nel primo tempo i nerazzurri, che avrebbero avuto bisogno di due reti per passare il turno hanno sprecato una potenziale colossale occasione con Keita, in campo tutta la gara dopo due mesi e mezzo di assenza. Nella ripresa ci hanno provato un paio di volte Politano e Skriniar. Ma sono state molte di più le azioni, anche lampanti, sprecate dall'Eintracht (tentacolare Handanovic) per rimpinguare il loro bottino. L'Inter ha chiuso con Skriniar avanzato a centrocampo e con i Primavera Esposito e Merola.

Alla fine hanno festeggiato gli oltre 13mila tifosi tedeschi che hanno mandato in tilt il traffico di Milano con il loro corteo (scortato da un ingente spiegamento di forze dell'ordine) dal centro allo stadio. Dopo Lazio ed Inter, l'Eintracht potrebbe ora pescare il Napoli nei quarti. Oggi il sorteggio a Nyon.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA