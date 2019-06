Massimo Sarti

MILANO - «Fui io a suggerire a Lozano di tenere Tencati in prima linea. E arrivarono i muri decisivi su Milinkovic». Roberto Piazza, allora vice dell'argentino a Treviso, ricorda i momenti caldi di Gara1 di finale al Palalido, nel 2001, con la Sisley che rimontò da 2-0 a 2-3 indirizzando la serie verso il tricolore per i veneti: 18 anni dopo, il 51enne tecnico parmigiano è il nuovo allenatore dell'Allianz Powervolley Milano.

Prende il posto di Andrea Giani, passato alla guida di Modena dopo il quinto posto nella scorsa stagione. Piazza da vice dei vari Bebeto, Kim Ho Chul, Lozano e Daniele Bagnoli ha vinto 32 titoli. Da primo allenatore ha trionfato con Olympiacos, Modena e i polacchi dello Skra Belchatow (un titolo nazionale e due supercoppe). Da marzo è anche ct dell'Olanda. Doppio impegno, doppio stimolo: «Rinverdire la tradizione orange e riportare Milano, passo dopo passo, al suo passato importante. E il ritorno del Palalido è una cosa di grandissima valenza. La mia mission sarà semplicemente comunicare con i giocatori nel modo corretto per permettere loro di dare il 100%». Nella presentazione di Piazza c'è anche spazio per citare la sua conoscenza con Ettore Messina, appena giunto a Milano all'Olimpia basket, capace «di fare le cose meglio e più a lungo degli altri».

Piazza è una scelta del presidente Lucio Fusaro: «Fa crescere i giovani ed è graditissimo da chi è stato allenato da lui. Abbiamo voglia di proseguire il nostro progetto sul territorio e la crescita della squadra».

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA