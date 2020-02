Massimo Sarti

MILANO - Finisce gennaio e l'Inter torna a vincere, 0-2 a Udine. Sarà un caso? Per Antonio Conte la collocazione temporale è l'ultimo dei pensieri. Senza tanti fronzoli, sono i tre punti l'unica cosa importante, dopo la frenata prolungata dei tre pareggi consecutivi con Atalanta, Lecce e Cagliari. Quando Romelu Luakaku si era preso una pausa dal gol. Il belga segna una doppietta alla Dacia Arena, anche senza a fianco lo squalificato Lautaro Martinez, e i nerazzurri ritrovano il successo.

Sarà un caso? Per Lukaku numeri sempre più pesanti: 16 gol in 22 gettoni di campionato (terzo da solo nella classifica dei cannonieri alle spalle delle 25 reti di Immobile e delle 19 di Cristiano Ronaldo), con il record nella storia dell'Inter di 12 centri nelle prime 11 trasferte di A. In stagione fanno 20 sigilli totali in 29 gare. «Sono la guida dell'Inter? L'importante è che la squadra si senta bene con me, così posso dare fiducia». Queste le umili parole di Lukaku, leader di fatto in campo. Al 64' sblocca il risultato su assist di Barella con un sinistro che passa sotto le gambe di Nuytinck e sorprende Musso. Al 71' raddoppia su rigore procurato dal neo entrato Sanchez, travolto da Musso.

«Per noi è importante restare in alto. Con Juventus e Lazio è una bella sfida», prosegue l'ex United. L'Inter mantiene il -3 dai bianconeri e il +2 sui biancocelesti, che però potrebbero operare il sorpasso mercoledì con il recupero dell'Olimpico contro il Verona.

Il tutto alla vigilia di una trittico decisivo per i nerazzurri, con il derby di domenica sera, l'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli di mercoledì 12 e la trasferta con la Lazio del 16. «Vittoria meritata, non era facile. Sono contento, a parte gli ultimi dieci minuti, dove abbiamo pensato solo a difendere. Aver messo più qualità nella rosa ci permette di trovare più soluzioni», afferma Conte.

Il tecnico salentino prova a vincere con la nuova Inter, ma ci riesce con la vecchia. Lancia Eriksen trequartista ed Esposito dal primo minuto, ma lo scatto arriva nella ripresa con il ritorno del metronomo Brozovic e i guizzi di Sanchez.

«Eriksen deve ancora entrare nel nostro pensiero, ma la personalità si vede. Temevo un po' per Brozovic, veniva da una distorsione abbastanza grave, ma ha avuto un buon impatto. Sanchez sta cercando la miglior condizione», chiosa Conte. Un plauso anche a Padelli, in porta al posto di Handanovic sofferente al dito di una mano, infortunio da verificare in vista del Milan. «Ero emozionato». Così Padelli, che non giocava titolare in A da 1253 giorni.

