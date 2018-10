Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Fanno festa i settemila tifosi del Betis Siviglia, che vedono i loro beniamini sbancare San Siro. Dopo la sconfitta nel derby, il Milan perde anche 1-2 in Europa League, venendo scavalcato in testa al gruppo F dagli spagnoli, ora a 7 punti. Rossoneri inchiodati a quota 6 e avvicinati a 4 punti dall'Olympiacos, dopo lo 0-2 in Lussemburgo sul Dudelange. Il Diavolo dovrà fare punti in Andalusia il prossimo 8 novembre, per non rischiare di doversi giocare la qualificazione ai sedicesimi ad Atene il 13 dicembre. Ma soprattutto dovrà uscire il più in fretta possibile dal tunnel delle ultime due gare negative. Soprattutto questa. Rino Gattuso non si nasconde: «Abbiamo perso la bussola. Non posso accettare una prestazione così, sembravamo quelli che l'anno scorso hanno perso a Verona o pareggiato a Benevento. Non si può fare una stagione importante giocando così e sono io il primo responsabile. Nella mia testa ci sono preoccupazione ed amarezza. Il Betis ha dominato». In soccorso di Gattuso erano arrivate, prima del match, le parole del dt Leonardo: «Mai pensato ad altri allenatori».«Abbiamo regalato 75', abbiamo giocato male, dovevamo fare molto di più»: così capitan Alessio Romagnoli. In effetti il Milan nel primo tempo subisce il gol al 30' dell'ex romanista Sanabria (uscita bassa sbagliata di Reina sull'assist di Lo Celso) e rischia di capitolare altre volte, compreso un gol sempre di Sanabria annullato al 33' per un fuorigioco dubbio. Al 55' capolavoro mancino di Lo Celso e raddoppio del Betis. I rossoneri si svegliano tardi, con un palo di Castillejo, la rete della speranza all'83' con Cutrone (entrato ad inizio ripresa insieme a Suso) e un sospetto fallo da rigore all'89' su Castillejo, poi espulso al 94' per un'entrataccia su Lo Celso. Daspo infine per undici tifosi, dieci del Betis ed uno del Milan, fermati ai varchi d'ingresso perché trovati in possesso di botti e fumogeni.LAZIO. Marsiglia-Lazio 1-3 nell'altro girone (Wallace, Caicedo, Marusic).riproduzione riservata ®