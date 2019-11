Massimo Sarti

MILANO - Ecco la ciliegina per Matteo Berrettini, primo italiano di sempre a vincere una partita in singolare ai Masters, ora ATP Finals. Erano rimasti all'asciutto Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1978. Ieri il 23enne romano (già comunque eliminato) ha superato a Londra Dominic Thiem con il punteggio di 7-6 (7-3 il tie-break), 6-3. Vero è che l'austriaco, certo dell'approdo alla semifinale di domani con il primo posto nel Gruppo Borg, non ha messo sul campo la stessa cattiveria usata per schiantare nei giorni precedenti Federer e Djokovic. Però questo non toglie valore al significato di questa partita per Berrettini, giunta a coronamento di un 2019 fantastico, dove la semifinale degli US Open e il raggiungimento del n°8 al mondo sono stati solo i due traguardi più appariscenti.

«Stagione fantastica. Sono fiero per il mio team, per la mia famiglia e i miei amici», ha detto l'azzurro. Stagione che ancora non è finita, perché Berrettini da lunedì difenderà i colori dell'Italia a Madrid nella rinnovata Coppa Davis.

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

