Massimo Sarti

MILANO - È uno Sperone davvero Speciale quello che ieri ha cominciato la propria nuova avventura. José Mourinho è stato infatti chiamato dal Tottenham per sostituire in panchina l'argentino Mauricio Pochettino, esonerato martedì sera dal club vice campione d'Europa in carica.

Il tecnico portoghese ha firmato sino al 30 giugno 2023 e percepirà, secondo quanto filtrato uno stipendio di 16,5 milioni di euro lordi a stagione. In attesa della presentazione, prevista per oggi, Mourinho ha pronunciato le proprie prime parole da manager degli Spurs: «Sono entusiasta ed emozionato di entrare a far parte di un club con un patrimonio così grande e tifosi così appassionati. La qualità della squadra mi entusiasma. Lavorare con questi giocatori è ciò che mi ha attratto». Il numero uno del Tottenham, Daniel Levy, ha sottolineato che «Mourinho ha vinto con ogni squadra che ha allenato. Crediamo che porterà energia e fiducia nello spogliatoio». Un auspicio forte, visto che i londinesi non si aggiudicano trofei dal 2008.

Lo Special One riparte invece dopo l'addio al Manchester United dello scorso dicembre. Undici mesi di pausa e ora la missione di riportare in alto in Patria il Tottenham, quattordicesimo in Premier League. Il debutto sarà sabato, nel derby esterno con il West Ham. Martedì prossimo esordio in Champions contro l'Olympiakos. E poi il 4 dicembre ci sarà subito lo United a Old Trafford.

riproduzione riservata ®

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA