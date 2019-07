Massimo Sarti

MILANO - È derby d'Italia anche d'estate. Domani a Nanchino Inter e Juventus (ore 13,30 italiane) si sfideranno nell'International Champions Cup, manifestazione che da qualche anno mette a confronto le grandi d'Europa ancor prima degli impegni ufficiali. Per mettere un po' di sale, viaggi e soprattutto quattrini alle amichevoli precampionato. C'è un precedente tra bianconeri e nerazzurri in questa kermesse, con Antonio Conte sulla panchina della Juve, sconfitto 9-8 ai rigori dall'Inter di Walter Mazzarri al Sun Life Stadium di Miami nella finale per il 7° posto dell'edizione 2013. Dopo le reti di Alvarez e Vidal (rigore) nei 90', lunga serie di penalty decisa da un gol dal dischetto del portiere della Beneamata Carrizo.

Dal 1997 al 2012 Inter e Juventus sono state ininterrottamente (con la sola eccezione dell'estate 1999) per 22 volte protagoniste di mini-sfide all'interno dei triangolari estivi come il Trofeo Tim e il Trofeo Birra Moretti. Vantaggio nerazzurro nelle vittorie al 45' (7-5), dominio bianconero (8-2) nelle sfide risolte ai rigori o agli shootout, ovvero penalty in movimento con partenza da metà campo, stile hockey su ghiaccio.

Andando ancora indietro nel tempo, la Juventus si impose a San Siro 1-0 sull'Inter (gol di Storgato) il 30 giugno 1983 nella seconda edizione del Mundialito per Club organizzato e trasmesso da Canale 5. Sempre a San Siro, un 4-4 amichevole del 15 luglio 1945 contribuì a far ripartire il calcio italiano dopo gli orrori della guerra.

