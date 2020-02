Massimo Sarti

MILANO - Dopo la rimonta da sogno nel derby, l'esplicita ammissione di un sogno chiamato scudetto. È vero, Antonio Conte ha premesso che «manca tanto», ma per uno che si è a lungo trincerato dietro a espressioni come «siamo all'inizio di un percorso» e «il gap dalla Juventus è ancora grande da colmare», esplicitare che l'Inter si stia regalando una speranza tricolore è un salto di qualità da sottolineare. Effetto del 4-2 sul Milan dalle ceneri di uno 0-2 frutto di un primo tempo disastroso. Effetto dell'aggancio in classifica ai bianconeri dopo le fatiche di gennaio, che sembravano il preludio alla fuga della Vecchia Signora.

Invece si può arrancare anche dalle parti di Torino. Effetto, infine, di uno sprint a tre con la Lazio (e domenica sera ci sarà proprio lo scontro diretto dell'Olimpico) che può caricare ancor di più un combattente come il tecnico salentino.

Un sogno che pone fondamenta solide sui risultati in carriera dello stesso Conte. Su cinque stagioni in cui ha avuto la possibilità di lottare per vincere un campionato, ci è riuscito quattro volte.

Alla Juve nel 2012, 2013 e 2014, nonché al Chelsea nel 2017. Unico fallimento (tra molte virgolette), la quinta piazza in Inghilterra nel torneo del 2018 dominato dal Manchester City. Senza dimenticare il biennio in azzurro, partito dal dopo fallimento dei Mondiali in Brasile del 2014 e sfociato nella quasi semifinale di Euro2016.

Conte Re Mida dello scudetto, mentre Romelu Lukaku si è proclamato su Instagram «nuovo re della città» nelle ore immediatamente successive al derby vinto su Zlatan Ibrahimovic. A questo punto tutto l'ambiente ci crede. «È bello avere gli stessi punti della Juve», ha detto l'ultimo arrivato Christian Eriksen. «Abbiamo dimostrato il nostro carattere», ha aggiunto Ashley Young.

«Crediamoci. Il lavoro paga sempre», ha infine chiosato Javier Zanetti. Che di scudetti se ne intende. Ma il vicepresidente nerazzurro ha voluto spronare la squadra anche in vista delle altre competizioni. Domani si tornerà a San Siro per affrontare il Napoli nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Giovedì prossimo riprenderà poi l'Europa League con la gara in Bulgaria contro il Ludogorets, per l'andata dei sedicesimi. Tanti impegni ravvicinati e decisivi, sino alla madre di tutte le partite, domenica 1° marzo in casa della Juventus. Con l'incertezza sul decorso dell'infortunio al mignolo sinistro di Samir Handanovic, sostituito in porta nel derby con più di qualche incertezza da Daniele Padelli. Per cautelarsi, l'Inter ha fatto svolgere le visite mediche e i test di idoneità del Coni allo svincolato Emiliano Viviano. Tra oggi e domani il club deciderà se tesserarlo o meno.

