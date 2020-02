Massimo Sarti

MILANO Dopo essere passata in svantaggio, l'Inter supera 2-1 il Ludogorets anche nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e si qualifica agli ottavi, anche in virtù dello 0-2 già ottenuto giovedì scorso in Bulgaria. Missione sportiva compiuta per i nerazzurri, che a San Siro testano quelle porte chiuse che ritroveranno domenica sera all'Allianz Stadium di Torino in occasione del big-match scudetto con la Juventus. «Situazione surreale. Senza pubblico si sminuiscono le emozioni. Ma c'è un decreto legge molto chiaro, la tutela dei cittadini va salvaguardata. Accettiamo, seppur, a malincuore, queste decisioni», afferma l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta.

A causa dei provvedimenti per l'emergenza Coronavirus, l'atmosfera al Meazza è effettivamente spettrale. «All'inizio sembrava l'allenamento del giovedì», osserva mister Antonio Conte. All'interno dell'impianto ci sono non più di 500 persone, tra squadre, staff, dirigenze, steward, responsabili della sicurezza e i pochi operatori dell'informazione (delle emittenti detentrici di diritti Uefa) ammessi. La delegazione del Ludogorets arriva allo stadio ancora una volta dotata di mascherine. E sono proprio i bulgari a portarsi in vantaggio al 26' grazie ad una rete del brasiliano Cauly, che sposta Godin e sorprende Padelli su primo palo. Rocambolesco il pareggio al 32' con Biraghi, autore di un sinistro (leggermente deviato) che sorprende un rivedibile Iliev. Al 49', alla fine del maxi recupero del primo tempo, Lukaku segna di testa, da terra e al secondo tentativo la propria 23ª rete stagionale. Fortunosa ma sempre importante. Nella ripresa una traversa di Sanchez, un palo dello stesso Lukaku e un match che inevitabilmente scema di intensità. Facendo un robusto turnover, Conte pensa anche alla Juventus, con la speranza concreta di poter riavere in porta Handanovic. «La frattura si è rimarginata», conferma Marotta. Padelli potrebbe essere vicino a cedere il posto al capitano sloveno: «Siamo stati bravi, anche senza tifosi, perché l'Inter deve dare sempre il 110%. La Juventus? La classifica ci impone di fare punti». Conte aggiunge: «Nonostante il gol subito c'è stato l'approccio giusto, abbiamo messo in fretta le cose a posto. Con la Juventus sarà una sfida importante, ma solo alla fine di questo ciclo capiremo quanto siamo distanti dal vincere. La strada che dobbiamo fare resta comunque tanta».

In attesa della Juventus, oggi a Nyon (ore 13) l'Inter conoscerà l'avversaria negli ottavi di Europa League, che si disputeranno il 12 e il 19 marzo. Il sorteggio potrebbe riservare anche un derby con la Roma.

