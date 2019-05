Massimo Sarti

MILANO - Domenica sera la festa con gli oltre 15mila tifosi accorsi a Reggio Emilia. La notte successiva il bagno di folla in piazza a Bergamo. Oggi, al massimo domani, il summit decisivo per sapere se Gian Piero Gasperini, dopo aver portato l'Atalanta ad una storica qualificazione in Champions, la disputerà sulla panchina nerazzurra. Oppure resterà in piedi la tentazione Roma per il tecnico di Grugliasco, per misurarsi ancora in una grande piazza e in una big e scrollarsi definitivamente di dosso la breve e negativa parentesi all'Inter datata 2011.

Nonostante i sussurri di un'intesa di massima tra il Gasp ed il club giallorosso (triennale da 2,5 milioni a stagione), la situazione appare ancora fluida. E veramente l'artefice del miracolo orobico potrebbe restare, se si troverà quella «piena condivisione di idee» con la società, concetto espresso ancora domenica dopo il 3-1 sul Sassuolo che ha sancito con 69 punti il terzo posto dell'Atalanta. Gomez e compagni, con il 14° monte ingaggi del campionato, hanno prodotto il miglior attacco del torneo con 77 reti e ben 103 in totale in stagione. Il presidente Antonio Percassi ha ribadito che il Gasperini resterà e che il club ha intenzione di rafforzare la squadra. Che in Champions, dalla quarta fascia, avrà un girone non facile e che dovrà reggere ad alti livelli il doppio impegno. Rinforzi e resistenza alle tentazioni sui gioielli nerazzurri. C'è la fila per i vari Josip Ilicic, Timothy Castagne (piacciono tantissimo ad Ancelotti a Napoli, ma non solo), Gianluca Mancini e Duvan Zapata (23 gol in campionato e 28 complessivi), ma la Champions sembra poterli riavvicinare a Bergamo, anche in chiave permanenza di Gasperini.

E se così non fosse? Simone Inzaghi è un'ipotesi. A breve potrebbe liberarsi Marco Giampaolo. Ma l'Atalanta al momento è concentrata su Gasp. Staremo a vedere.

