MILANO - Di male in peggio. Il Milan di Marco Giampaolo tocca il fondo, perdendo 1-3 a San Siro contro la Fiorentina di Vincenzo Montella, uno dei suoi predecessori sulla panchina rossonera, che si prende una bella rivincita. Il piatto piange in classifica per il Diavolo, alla terza sconfitta consecutiva, addirittura la quarta nelle prime sei giornate. Non accadeva dalla serie A edizione 1938-39. Numeri epocali, attorno ai quali si sviluppa una serata disastrosa per il Diavolo, con il Meazza che contesta tecnico, giocatori e, per la prima volta, la società.

Che è presente al gran completo in tribuna, compreso Gordon Singer, figlio di Paul, fondatore del Fondo Elliott. A metterci la faccia è il responsabile dell'area tecnica Paolo Maldini: «L'allenatore è stata una scelta condivisa. Noi lo difenderemo sempre, è giusto dargli tempo. Sapevamo quali potevano essere i problemi, ma pensavamo di fare meglio. Quattro sconfitte in sei gare e la qualità del gioco non possono essere soddisfacenti. Dobbiamo fare autocritica generale. Sembra tutto perso, ma si esce dalle difficoltà con il lavoro. Molte volte le situazioni si ribaltano in un attimo».

«Mi assumo le mie responsabilità da allenatore, ma vado avanti perché sono convinto delle mie idee», afferma Giampaolo, che però non è tenero sull'involuzione della squadra dallo stop di Torino. «Tre giorni fa mi era piaciuta. Questa volta mi è sembrato essersi ritrovata a San Siro come se mai avesse giocato insieme. Questa partita pesava, dovevamo vincerla, abbiamo giocato frenati». San Siro si svuota in anticipo, i tifosi srotolano gli striscioni e svuotano la Curva Sud.

Ci sono applausi per Chiesa e per l'ex Boateng. Soprattutto c'è la standing ovation per Ribery, che illumina con uno slalom pazzesco l'azione del rigore dello 0-1 trasformato da Pulgar (14'), si becca il calcione che provoca (55') l'espulsione di Musacchio (giallo inevitabilmente tramutato in rosso da Giacomelli dopo ricorso al Var) e sigla lo 0-3 al 78', dopo lo 0-2 del talento Castrovilli al 66'.

Altre istantanee dello smarrimento rossonero: già detto del fallaccio di Musacchio, ecco i due interventi da penalty dell'improvvido Bennacer: e meno male che Gigio Donnarumma neutralizza il tiro dal dischetto di Chiesa nella ripresa (70'). Pericolosità pressoché nulla, pochissime idee, tanti errori, nessuna reazione. L'unico lampo, lo splendido balletto di Rafael Leao che porta all'1-3 all'80'. Una perla consegnata alla serata peggiore. Amen.

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

