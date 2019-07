Massimo Sarti

MILANO Con il rientro ieri sera all'aeroporto di Fiumicino, è finito ufficialmente il Mondiale di Francia per le azzurre. L'evento che dovrà portare alla rivoluzione di mentalità in Italia nei confronti del calcio femminile. Per non veder sprecato quanto successo, meravigliosamente a sorpresa, dallo scorso 9 giugno. Dall'inattesa vittoria dell'esordio sull'Australia a un tempo giocato alla pari ancora a Valenciennes contro le campionesse d'Europa in carica dell'Olanda, sognando un clamoroso approdo in semifinale e ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. «Dispiace perché stavamo vivendo un'avventura importante, ma ha vinto la squadra più forte. Credo che ora le ragazze abbiano molta più consapevolezza delle loro qualità. Questo è un punto di partenza, c'è una base per poter lavorare per il futuro. Sono orgogliosa del fatto che le ragazze abbiano fatto conoscere il loro calcio a tutti gli italiani, facendoli appassionare: è questo il vero successo del Mondiale». Queste le parole ribadite dal ct Milena Bertolini. Il quarto contro l'Olanda ha dominato il sabato pomeriggio in tv: oltre 6,1 milioni di telespettatori tra Rai1 e Sky, con il 44,35% di share. Si aggiungano poi le dirette radiofoniche su Radio1 e RTL 102.5, lo spazio crescente sulla stampa e il boom di Sara Gama e compagne sul web e sui social.

Nell'ultima conferenza in terra transalpina, Milena Bertolini ha voluto con sé tutto lo staff tecnico, medico e organizzativo, ringraziando la Federazione per «averci messo a disposizione tutto quello che avevamo chiesto per fare bene». Adesso si vuole il professionismo: «Queste ragazze se lo meritano», ha detto ancora l'allenatrice reggiana. Ed il presidente federale Gabriele Gravina ha affermato che dal 1° luglio 2020 lo status delle calciatrici cambierà. Si andrà per gradi, ma la strada è tracciata. Sarebbe un primo fondamentale punto d'arrivo di un percorso iniziato con la maggiore visibilità portata dall'unione ufficiale dei team femminili con le società maschili. Alla meraviglia dello Stadium di Torino pieno per Juventus-Fiorentina dello scorso 24 marzo, si è aggiunta la meraviglia del Mondiale. Ancora Bertolini: «Più interesse ci sarà più risorse arriveranno. Se le ragazze saranno messe nelle condizioni di fare sport ad alti livelli crescerà anche lo spettacolo. Credo che questo Mondiale abbia velocizzato un cambio culturale».

