MILANO - Come realizzare appena 10 punti nelle prime 9 giornate di campionato inanellando ben 5 sconfitte, e centrare qualcosa di importante a fine stagione. Sembra un miraggio per il Milan attuale, traghettato da Marco Giampaolo a Stefano Pioli sinora con risultati deludenti, rafforzati dallo stop di domenica all'Olimpico al cospetto della Roma. È però recente l'esempio incoraggiante, almeno sul piano numerico, di Massimiliano Allegri. Siamo nella stagione 2012-13, la prima dopo le partenze di Thiago Silva e Ibrahimovic. Il Milan dopo 9 turni ha, esattamente come oggi, 10 punti in graduatoria con 5 sconfitte, rimediate addirittura all'ottava gara. Allegri tocca il terz'ultimo posto in classifica. Poi però risale sino ad approdare (anche grazie all'apporto da gennaio di Balotelli) in terza piazza, difesa nel finale di stagione dal ritorno della Fiorentina.

Per il Diavolo è qualificazione ai preliminari di Champions League, l'ultima di una storia nella quale comunque sono ben pochi i campionati con meno di 10 punti alla nona giornata. A ulteriore testimonianza della precarietà del rendimento di Romagnoli e compagni. Si deve tornare indietro sino alla nefasta stagione 1981-82, quella dell'unica retrocessione in B sul campo per il Milan, ultimo dopo 9 incontri a quota 6. Oggi sarebbe quota 7, con i tre punti a vittoria. Appena una, a Napoli. Infausto avvio, infausta conclusione.

In tutta la novantennale vicenda della serie A a girone unico solo in due circostanze i rossoneri hanno racimolato più di 5 sconfitte nelle 9 giornate di lancio del campionato. Sono ben 6 gli stop per il Milano (chiamato così all'epoca per volere del regime fascista), nelle annate sportive 1938-39 e 1941-42.

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

