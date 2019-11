Massimo Sarti

MILANO - Come a Barcellona, più che a Barcellona. L'Inter scappa avanti di due gol davanti al Muro Giallo del Borussia Dortmund. Ma in un secondo tempo da incubo si fa schiantare 3-2 dai tedeschi, che salgono a 7 punti contro i 4 dei nerazzurri (che almeno hanno mantenuto lo scontro diretto favorevole) in un gruppo F di Champions League comandato sempre a quota 8 dal Barcellona, nonostante il sorprendente 0-0 del Camp Nou con lo Slavia Praga.

Con due vittorie, in Repubblica Ceca mercoledì 27 e a San Siro sul Barça il 10 dicembre, i nerazzurri conquisteranno comunque gli ottavi. Ben più facile a dirsi che a farsi. Antonio Conte sembra inizialmente non voler tornare sugli argomenti delle scorse partite.

Poi lo fa e va all'attacco: «Spero che questo tipo di partite facciano capire a chi deve capire alcune cose. Noi più che lavorare non possiamo fare e lo stiamo facendo. Poi mi sono scocciato, spero arrivi anche qualche dirigente a dire qualcosa. Qui abbiamo programmato all'inizio, ma potevamo programmare molto meglio. Devo solo ringraziare i ragazzi, perché molti hanno giocato tutte e 6 le ultime partite. È venuto fuori il fattore stanchezza, arriviamo sino a un certo punto. Ho preparato bene la partita? Sono ancora più incazzato per questo».

Il primo tempo è una sinfonia nerazzurra. A partire dalla splendida discesa che al 5' permette a Lautaro Martinez (8 centri complessivi in stagione, 3 in Champions) di portare in vantaggio l'Inter. Il Toro al 40' apre poi a meraviglia per Candreva: altrettanto pregevole l'assist dell'ex laziale per la battuta di Vecino, che vale il raddoppio. Il Borussia non manca di impegnare Handanovic, soprattutto con Sancho al 45', ma il pallino del gioco sembra completamente in mano alla squadra di Conte. Impressione e realtà completamente ribaltate nella ripresa. Che i gialloneri iniziano come delle furie, mettendoci meno di 20 minuti per riequilibrare la situazione. Al 51' Hakimi insacca dall'area piccola un servizio di Goetze. Notevole la dormita dell'Inter sul pareggio al 64' di Brandt, azione nata da una palla persa da Brozovic, messo in difficoltà da una rimessa laterale di Candreva.

Conte prova a scuotere i suoi con tre cambi ravvicinati, togliendo Biraghi, Vecino e Lukaku per inserire Lazaro, Sensi (al rientro) e Politano. Inter sfortunata, perché proprio l'ex Sassuolo resta fortemente dolorante ad una caviglia dopo uno scontro di gioco con Schultz, rimanendo in campo poco più che per onor di firma. Il Dortmund va avanti imperterrito e al 77' l'incredibile Hakimi, di professione difensore, riceve in profondità da Sancho, realizza la propria quarta rete in questa Champions e completa il sorpasso. Sensi ha al 90' sul destro la palla del 3-3, ma non la sfrutta.

