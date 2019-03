Massimo Sarti

MILANO - Che metamorfosi nel derby di Milano, là davanti, in pochissimo tempo. Lo scorso 21 ottobre Mauro Icardi, ben oltre la vecchia zona Cesarini, puniva in un'uscita a farfalle di Gigio Donnarumma. L'Inter godeva, mentre nel Milan, sconfitto ed annichilito dagli eventi Gonzalo Higuain girava a a vuoto dalle parti della difesa avversaria. Ora, con Maurito in mezzo ad una telenovela infinita con il club nerazzurro e con il Pipita che ha invece finito la propria esperienza rossonera per ricongiungersi a Maurizio Sarri nel Chelsea, il testimone passa a Lautaro Martinez e Krzysztof Piatek.

Il Toro ha trascorso inchiodato in panchina la stracittadina di 5 mesi fa. Allora succedeva assai spesso, mentre adesso è cambiato tutto. Contro l'Eintracht Francoforte il ragazzo di Bahia Blanca (come Rodrigo Palacio, autore il 22 dicembre 2013 di un celebre gol da tre punti di tacco contro il Milan) starà fermo per squalifica dopo 7 gare consecutive da titolare. Senza Icardi, Luciano Spalletti non può farne a meno nel derby. E Lautaro sa bene cosa voglia dire questa atmosfera, venendo (al pari di Diego Milito, 6 centri in nerazzurro ai rossoneri in carriera) dal Racing di Avellaneda.

Dove la rivalità con l'Independiente (con gli stadi delle due squadre che distano appena 300 metri tra di loro) va ben oltre il calcio, è quasi una filosofia di vita. Lautaro ne ha giocati due in patria, senza però segnare.

Un gol domenica a San Siro (sinora per lui 8 centri in 28 gare ufficiali alla corte della famiglia Zhang), magari unito a una vittoria dell'Inter, rappresenterebbe per Martinez la consacrazione. Prima di rispondere (a differenza di Icardi, escluso dal ct argentino Scaloni) alla convocazione della Nazionale albiceleste per le amichevoli con Venezuela e Marocco.

Il giorno prima di Inter-Milan dell'andata, il Genoa di Piatek fermava sull'1-1 la Juventus a Torino, primi punti persi dai bianconeri in campionato. Un mese dopo il Pistolero avrebbe siglato su rigore (da lui stesso guadagnato) l'1-1 del Grifone nel derby della Lanterna con la Sampdoria, rispondendo al vantaggio blucerchiato ottenuto dall'immortale del gol Fabio Quagliarella.

Ora, forte dell'impressionante score di 27 reti in 30 incontri stagionali (già 8 sigilli in soli 9 incontri in rossonero), è atteso dagli 80mila del Meazza. Acqua di rose per uno che è sceso in campo, con la casacca del KS Cracovia, nella Guerra Santa. Perché così è chiamato il derby con il Wisla. Tra Polonia ed Italia, Piatek ha già realizzato in 3 delle 4 stracittadine disputate, per un totale però di due pareggi e due sconfitte.

Ancora deve vincere la prima: un tabù che potrebbe infrangersi domenica sera sotto la Madonnina, per la gioia di Rino Gattuso e di tutto il popolo del Diavolo.

