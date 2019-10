Massimo Sarti

MILANO - A Natale mancano meno di due mesi. Eppure il Milan ha deciso di anticipare i regali alla Roma. Con grande generosità. Tanti, troppi errori difensivi e di impostazione, dei quali i giallorossi (rimaneggiati) hanno approfittato per vincere 2-1 all'Olimpico, tornando così al successo dopo 4 pareggi tra campionato ed Europa League. Dzeko e Zaniolo hanno punito il Diavolo, il cui pareggio grazie a Theo Hernandez (l'unico a distinguersi insieme a Gigio Donnarumma e a Calhanoglu), è durato appena tre minuti. Roma quinta a una lunghezza dal Napoli, rossoneri mestamente nella seconda metà della graduatoria, con 5 sconfitte in 9 giornate e appena 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

L'ultima affermazione milanista rimane quella di Marassi sul Genoa, che è stata paradossalmente fatale a Marco Giampaolo. Per Stefano Pioli solamente un punto tra Lecce e Roma e nessuna svolta sul piano dei risultati. Prosegue così l'annus horribilis del Milan, punteggiato anche dalle dichiarazioni di venerdì del dt Paolo Maldini, pronto eventualmente a lasciare qualora il fondo Elliott (che non ha commentato pubblicamente in queste ore) voglia tornare a vincere «solo tra 10-15 anni».

Se contro il Lecce qualcosa sembrava essersi mosso sul piano del gioco, nella Capitale si è vista una squadra prigioniera di clamorose distrazioni: «Abbiamo messo molto del nostro per pareggiare con il Lecce e perdere con la Roma. Mi aspettavo di più. Abbiamo fatto errori troppo importanti per la squadra che siamo. Non possiamo commettere certe leggerezze. Abbiamo fatto un passo indietro», ha detto Pioli. L'1-0 al 38' di testa del bomber in maschera (dopo l'intervento a uno zigomo delle scorse settimane) di Edin Dzeko ha visto il bosniaco colpire in splendida solitudine.

Il 2-1 al 59' di Zaniolo è nato da un intercetto dello stesso Dzeko su passaggio orizzontale più che pigro di Calabria, entrato da poco al posto di Conti. Che ne aveva combinate altre. Troppe incertezze pure di Biglia in zone di campo pericolosissime per il Milan.

Salvato da Donnarumma a fine primo tempo su Pastore e dalla fortuna sulle zuccate fuori di un soffio di Smalling e Mancini, dimenticati dalla difesa rossonera. Anche sull provvisorio 1-1 di Hernandez (tiro deviato da Smalling) c'è stato un errore romanista, ma si è trattato quasi di un episodio isolato. «Gli errori possono starci nel calcio, ma sono stati troppi. Fa male guardare la classifica. Il Milan non deve stare in quella posizione», ha aggiunto il capitano Alessio Romagnoli.Già, proprio così

