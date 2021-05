Massimo Sarti

Milan con il bisogno dei tre punti e Cagliari già salvo senza giocare dopo il pareggio del pomeriggio tra Benevento e Crotone. Sembrava tutto apparecchiato al meglio a San Siro per il ritorno in Champions League dei rossoneri dopo sette anni di assenza. Invece il Diavolo si è fatto fermare dai sardi al Meazza sullo 0-0, mettendosi non poco nei guai e rimandando tutto all'ultima giornata. Il Milan resta padrone del proprio destino, ma dovrà per questo andare a vincere domenica prossima a Bergamo contro l'Atalanta.

Evento non scontato, nonostante i ragazzi di Gasperini siano già sicuri dell'approdo in Champions. I nerazzurri, che mercoledì avranno la finale di Coppa Italia con la Juventus, non sono certo squadra da regali. In caso di mancata vittoria i rossoneri rischierebbero di essere scavalcati dal Napoli (in questo momento a pari punti con il Milan, ma in svantaggio negli scontri diretti) e dalla Juventus (-1 e svantaggio negli scontri diretti), impegnati rispettivamente in casa con il Verona e a Bologna. Match tutt'altro che impossibili.

Sembrava tutt'altro che impossibile anche quello con il Cagliari (che a San Siro era reduce contro il Diavolo da 15 stop di fila) per un Milan, che è mancato soprattutto di brillantezza nelle ultime giocate. «Il ritmo e la qualità non sono stati all'altezza delle ultime prestazioni. Potevamo muovere la palla più velocemente per trovare soluzioni più vantaggiose. Nelle difficoltà abbiamo perso lucidità: questo è stato il nostro errore. Ora testa all'Atalanta».

Così Stefano Pioli. La cui squadra, dopo essere stata sul trono d'inverno e aver comandato per 21 giornate, rischia di finire quinta e fuori dalla Champions, con quel che ne conseguirebbe sul piano sportivo ed economico: «Non arrivare tra le prime quattro sarebbe una grande delusione, ma non un fallimento. Abbiamo gettato le basi per un futuro da Milan vincente», ha aggiunto Pioli. L'Europa League sarebbe comunque un grande smacco...

Il Milan ha spinto molto, ma in maniera sterile, cozzando contro l'ordinata difesa dei sardi che, liberi di testa, hanno giocato con determinazione, creando tra l'altro nella ripresa le due occasioni più nitide del match, con Gigio Donnarumma superatosi per disinnescare due pericolosi colpi di testa di Pavoletti e Godin.

Il Milan ha opposto nel primo tempo un tiro di Saelemaekers alzato da Cragno e una botta out di Calabria, nella ripresa una conclusione decentrata di Calhanoglu e un paio di tentativi del subentrato Castillejo. Non molto di più, con Ibrahimovic infortunato che ha potuto solo sgolarsi in borghese dalla panchina. «Abbiamo giocato male, non siamo felici. Adesso testa bassa e lavorare verso l'Atalanta, servirà una partita quasi perfetta», ha detto Dalot.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 05:01

