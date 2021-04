Massimo Sarti

Matteo Darmian jolly tricolore. Come contro il Cagliari due settimane fa è l'esterno ex Manchester United a togliere le castagne dal fuoco per l'Inter, che torna alla vittoria dopo i due pareggi contro Napoli e Spezia battendo 1-0 il Verona a San Siro. Lo scudetto è sempre più vicino.

Uno scudetto che potrebbe arrivare già nel prossimo fine settimana (con qualche passo falso delle avversarie), con un ulteriore successo sabato a Crotone. «L'esultanza dopo il gol? Vale il 95% dello scudetto. Ancora non lo abbiamo conquistato, ma siamo vicini», ammette Antonio Conte, che appena dopo la realizzazione di Darmian corre verso i suoi calciatori, abbracciando chiunque gli capiti a tiro. «Questo successo vale 9 punti. Il pallone inizia a pesare, la pressione la stiamo sentendo», prosegue l'allenatore nerazzurro».

«Chiamarmi Romelu? No, lui è più bravo di me a fare i gol», scherza Darmian, che risolve una partita che l'Inter non gioca in maniera brillante.

La rete arriva al 76', poco dopo il suo ingresso in campo. L'azione parte da Alexis Sanchez (altro cambio) e prosegue con l'assist di Hakimi (reduce da un clamoroso palo su punizione, pochi minuti prima). Darmian entra in area fulmina Silvestri: «Contava il risultato. Io cerco sempre di farmi trovare pronto».

La vittoria dell'Inter ha però forse un aiutino per quello che succede all'83'. Una palla che Skriniar alza di testa ricade a campanile nell'area piccola. Handanovic va a tentare la presa (senza alzare le braccia) con Faraoni nei paraggi e la sfera schizza in gol. Abisso (tornato ad arbitrare i nerazzurri a oltre due anni di distanza da Fiorentina-Inter del febbraio 2019, gara del rigore concesso ai viola per tocco con il petto di D'Ambrosio) fischia fallo, giudicando illecito un contatto più che lieve tra i due. «Gol regolare», afferma sicuro il tecnico scaligero Ivan Juric.

Torniamo però a Conte e ad alcune parole su suo futuro: «Sarei contento di poter continuare il lavoro che sto facendo e magari finirlo, ma è ovvio che a bocce ferme tutti abbiamo bisogno di capire che cosa si può fare, in maniera molto serena».

All'ad nerazzurro Beppe Marotta il compito infine di commentare la lettera di 11 club di A, che chiedono alla Lega sanzioni nei confronti di Juventus, Inter e Milan per la loro adesione alla Superlega: «Di sicuro siamo in un momento tragico del calcio, un momento di elevatissima litigiosità che porta a nascondere il grande problema della sostenibilità. Parliamo di riforma del calcio, anziché litigare».

