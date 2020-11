Massimo Sarti

Mancano il Bernabeu e il muro del popolo blanco. Ma bastano i giganteschi teloni con il nome del Real Madrid nel piccolo stadio di Valdebebas dedicato ad Alfredo Di Stefano a rinfocolare la maledizione per l'Inter. Per la settima volta in otto partite i nerazzurri perdono in casa delle merengues. Il 3-2 che Zinedine Zidane infligge all'ex compagno di squadra (ai tempi della Juventus) Antonio Conte rischia di essere un macigno sulle velleità di Handanovic e compagni nel gruppo B di Champions League. Il Real, ora a 4 punti, rompe il ghiaccio in quanto a successi e lascia l'ultimo posto proprio all'Inter, inchiodata a quota 2. A 4 punti c'è anche lo Shakhtar Donetsk mentre il girone, dopo tre giornate, è sorprendentemente guidato a quota 5 dal Borussia Moenchengladbach, resosi protagonista di un clamoroso 0-6 in Ucraina sullo Shakhtar.

Situazione molto dura, ma ancora non irrecuperabile per i nerazzurri, a patto che battano il Madrid a San Siro alla ripresa della Champions dopo la sosta, mercoledì 25 novembre. In ritardo in campionato (-5 dalla capolista Milan) e in difficoltà il Champions.

Non è certamente questo l'inizio stagione auspicato da Suning e da Conte.

L'ex ct azzurro difende la squadra: «A livello di personalità la crescita è esponenziale, ma i dettagli spostano il risultato. C'è molta amarezza, ma questa è la strada giusta. Sul primo gol del Real c'è un fallo di Mendy su Hakimi. La qualificazione? Ci sono ancora nove punti, con un pizzico di fortuna in più possiamo farcela».

Senza Romelu Lukaku l'Inter centra il solo punto interno con il Parma in due gare, in parte fotocopia. Sabato la doppietta di Gervinho, ora i gol di Benzema al 25' (sciagurato retropassaggio di Hakimi ad innescare il francese) e di Sergio Ramos (100 centri in carriera con il Real) al 33'. Si sveglia però Lautaro Martinez che accorcia al 35' (spettacolare l'assist di tacco di Barella) e al 68' fornisce di testa la sponda per il 2-2 di Perisic.

«Abbiamo fatto di tutto per vincere, siamo arrabbiati. Le critiche verso di me? Io non parlo e lavoro», afferma il Toro. L'argentino e il croato su divorano il 2-3, ma proprio quando il Real sembra alle corde, all'80' Vinicius innesca Rodrygo (entrambi appena entrati) per il 3-2 che fa tanto male all'Inter. Che fa regali, che non approfitta delle debolezze altrui (e ce ne sono) e che paga un pesante dazio. «C'era la sensazione di poter battere il Real, ma questa Inter si compiace troppo. Dobbiamo ritrovare più cattiveria agonistica per fare punti», è il monito di capitan Handanovic.

