Lo spareggio play-off di Eurolega contro il Bayern Monaco si trasforma in un trionfo per l'AX Armani Exchange Milano. Non c'è partita: l'Olimpia travolge i tedeschi 75-51 al Forum di Assago restando imbattuta nel 2021. In particolare, i quattro successi in altrettante gare europee issano la squadra di coach Ettore Messina al quarto posto in classifica (sempre con una gara da recuperare) con 13 vittorie e 7 sconfitte. Superato il Real Madrid, sconfitto a Tel Aviv 86-84 dal Maccabi. Preziosissimo, inoltre, il 2-0 sui bavaresi, già sconfitti all'andata in Germania. Miglior realizzatore per Milano è Rodriguez con 14 punti, seguito dai 12 di Punter, dagli 11 di Moraschini e dai 10 di Leday.

Tutti i biancorossi danno comunque il loro contributo. E nel finale c'è anche spazio per la gestione delle forze. Doverosa, perché Milano ha soli 11 uomini a roster: alle assenze di Micov e Shields si aggiungono i forfait di Roll e Brooks, vittime di infortuni muscolari nel recupero di campionato vinto martedì a Cremona. L'Olimpia si mette a zona e il Bayern va in rottura prolungatissima: +10 al termine del primo quarto, +22 all'intervallo lungo, +28 dopo tre periodi. Allibito il milanesissimo (ex Olimpia, in gioventù) Andrea Trinchieri, coach del Bayern.

L'intensissima stagione dell'AX Armani Exchange proseguirà domenica all'ora di pranzo con la trasferta di Treviso in Serie A. Settimana prossima doppio turno in Eurolega ad Assago: martedì sfida ai greci dell'Olympiacos, giovedì ai russi dello Zenit San Pietroburgo, terza forza di un'Eurolega che vede Milano lanciatissima.



