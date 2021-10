Massimo Sarti

La storica rivalità fra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv vive un episodio favorevole alla squadra di patron Giorgio Armani, che almeno per metà gara domina gli israeliani, s'impone con il punteggio di 83-72 e resta così a punteggio pieno dopo tre partite di Eurolega. Nonostante la rimonta del Maccabi un'altra prova di forza per i ragazzi di coach Ettore Messina, che travolgono gli avversari nei primi 20'. Milano ha 17 punti da Hall e 16 da Mitoglou.

Al Maccabi non bastano i 19 di Williams. Niente a che fare con le due emozionanti finali di Coppa campioni del 1987 e 1988 vinte dall'Olimpia. Niente a che fare con i palpitanti playoff di Eurolega del 2014, conquistati dal Maccabi. Al Mediolanum Forum (con un buon colpo d'occhio, merito dell'aumento della capienza possibile per le regole anti Covid) le Scarpette Rosse mettono subito le cose in chiaro, con un parziale nel primo quarto di 17-2 che pone in fretta un solco già importante tra le due squadre. Il primo quarto termina sul 26-15, con Delaney (7 punti, 2 rimbalzi e 2 assist) sugli scudi.

La bella prestazione dell'Olimpia prosegue nel secondo periodo, alla fine quello decisivo. Si alza l'intensità della difesa biancorossa, mentre l'attacco è sempre equilibrato con Melli a spiegare pallacanestro. Il greco Mitoglou segna tre triple, ma quel che svetta è lo zero nella casellina dei punti dal campo per il temutissimo Wilbekin (solo due liberi). A metà gara Milano è avanti di 22 lunghezze, sul 52-30.

Un paio di triple proprio di Wilbekin svegliano il Maccabi, che riduce le distanze (63-49 al 30'). A un minuto dalla sirena gli israeliani sono a -9, ma non riescono ad andare oltre. Venerdì al Forum arriveranno i campioni in carica dell'Efes Istanbul, ancora a secco di successi. «Sarà un problema in più per noi», avverte coach Messina.



