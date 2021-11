Massimo Sarti

La storia è ben nota: Hakan Calhanoglu che rifiuta ogni proposta di rinnovo contrattuale da parte del Milan e non solo lascia il Diavolo a parametro zero (dopo quattro stagioni, 172 partite e 32 gol complessivi), ma si accasa ai cugini dell'Inter. Domenica sera il derby, con il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che decide di schierare il turco dal primo minuto. Sperando che i prevedibili fischi provenienti dalla parte milanista di San Siro carichino e non smontino il suo giocatore. Succede esattamente questo: Calhanoglu è il migliore in casa Inter (7 in pagella secondo Leggo) come da un po' non gli capitava. L'ex rossonero era infatti partito a razzo nella prima giornata, segnando e facendo faville contro il Genoa al Meazza.

Poi si era un po' perso in prestazioni meno brillanti. Grande Calhanoglu, invece, nella stracittadina, nonostante i fischi e gli insulti incassati sin dal riscaldamento. C'è poi il destino a metterci lo zampino: Hakan recupera un pallone a uno svagato Kessie che lo travolge in area. C'è un penalty per l'Inter da battere sotto la Curva Sud. Il primo rigorista sarebbe Lautaro Martinez, ma il turco chiede al Toro di battere. Ed ha ragione lui, fulminando Tatarusanu. Poi quell'esultanza provocatoria con le mani sulle orecchie verso la parte più calda dei tifosi del Milan. E ieri sera sono comparsi a Milano striscioni offensivi proprio contro Hakan, mai perdonato dai suoi ex tifosi del Diavolo. La domanda provocatoria la facciamo noi adesso: e se un Calhanoglu carico a pallettoni avesse tirato anche il secondo rigore parato da Tatarusanu a Lautaro, cosa sarebbe successo? E sì, perché il derby dell'ex Bayer Leverkusen è anche corsa, ben 12 palloni recuperati (nessuno come lui), inserimenti e aiuto a Brozovic nella costruzione della manovra. Questo è il Calhanoglu che Inzaghi vorrebbe vedere sempre, a partire dal big-match contro il Napoli di domenica 21 novembre, dopo la sosta.



Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

