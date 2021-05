Massimo Sarti

La serata di Reggio Emilia, quella del ritorno del pubblico allo stadio (4300 spettatori, il 20% della capienza del Mapei Stadium) sorride alla Juventus, che incamera la quattordicesima Coppa Italia della sua storia. Atalanta battuta 2-1 per l'amarezza di Gian Piero Gasperini, che ancora deve attendere per alzare al cielo il proprio primo trofeo da allenatore.

Andrea Pirlo invece, dopo la Supercoppa, incamera il secondo titolo della sua stagione d'esordio da tecnico, festeggiando al meglio il proprio 42° compleanno. «Una finale degna, finalmente con il pubblico. Avevamo la voglia di vincere, di portare a casa questo trofeo, nonostante non abbiamo fatto una stagione positiva ci siamo ricompattati, ci siamo messi in testa che questa coppa la dovevamo portare a casa. Mi riconfermerei? Certo, io amo allenare questa squadra», le parole a caldo di Pirlo.

Una stagione comunque, quella della Juve, funestata dal fallimento in Champions e dal mancato decimo scudetto consecutivo, che attende ora di conoscere l'ultimo atto, con la corsa bianconera al quarto posto in campionato. Nella speranza che proprio l'Atalanta le faccia un favore sportivo, non perdendo domenica sera contro il Milan.

Tra le tante storie di questo trionfo della Vecchia Signora non possiamo che scegliere Gigi Buffon: alla sua ultima (sono 685) gara con la Juve diventa recordman in quanto a successi in Coppa Italia, raggiungendo Roberto Mancini e Dejan Stankovic.

È Buffon, portato in trionfo dai compagni, ad alzare la Coppa. In gioventù, con la maglia del Parma, aveva trionfato insieme ad Enrico Chiesa. Ora è il figlio Federico il match winner (e MVP della finale), grazie al gol decisivo (dopo aver colpito un palo al 60') del 73', su assist di un ispirato Kulusevski, ex di turno. «Finale intensissima, anche per merito dell'Atalanta. Abbiamo accelerato nel secondo tempo. Nelle finali la Juve ha tanta esperienza. Buffon aveva vinto la Coppa con mio padre? Gli avevo chiesto di ripetersi con me. Ci siamo riusciti ed è un'emozione che non so neppure descrivere», afferma raggiante Chiesa junior.

Kulusevski aveva portato in vantaggio per la prima volta la Juventus al 31' con un pregevole sinistro a giro. La rete dello svedese era stata pareggiata al 41' da un altro bel tracciante mancino, ad opera di Malinovskyi, a coronamento di un'azione sull'asse Freuler-Hateboer.

L'Atalanta perde ancora in finale di Coppa Italia, come nel 1987, nel 1996 e nel 2019. Resta ai bergamaschi solo il lontanissimo successo del 1963. Nel finale Gasperini mette dentro tutti gli uomini offensivi, ma ottiene in svantaggio solo un tiro alto di Muriel. Non arriva la ciliegina sulla splendida torta di una stagione che ha già nel carniere la qualificazione alla prossima Champions. Proteste nerazzurre ad inizio partita per un possibile rigore su Pessina.

