Massimo Sarti

«La salute prima di tutto. Dobbiamo essere prudenti e fare le cose giuste, ma non si può dire che il pubblico negli stadi in campionato sia zero». Ecco l'accorato l'appello di Paolo Dal Pino al termine dell'assemblea della Lega di A svoltasi ieri in un'hotel milanese. La serie A sabato 19 settembre ripartirà ancora a porte chiuse e sarà così almeno sino al 7 ottobre, stando almeno al prolungamento delle restrizioni contenuto nell'ultimo decreto del premier Giuseppe Conte. «Il sistema senza tifosi rischia di collassare. Togliere la possibilità di avere fatturato dalla biglietteria per le nostre squadre è un elemento dirompente», ha aggiunto Dal Pino in conferenza, A pochi metri, ad ascoltarlo, l'amministratore delegato Luigi De Siervo. Ancora Dal Pino: «Sull'argomento De Siervo potrebbe spiegarvi tutto il nostro lavoro per ore. Abbiamo presentato alla Federazione un protocollo dettagliatissimo di 400 pagine, con indicazioni stadio per stadio. Ci sono le condizioni per far tornare un po' di tifosi». Il ritorno del pubblico negli impianti è stato tra gli argomenti anche di un summit a Roma tra il premier Conte, il numero uno della Fifa Gianni Infantino e quello della Figc Gabriele Gravina. «Il Capo del Governo ha ascoltato le nostre istanze e di questo siamo contenti. Gli stadi dovranno riaprire gradualmente, ma ora la priorità va alle scuole», ha detto Gravina.

Tornando alla Lega di A (che ha ribadito anche la richiesta di un allentamento della frequenza dei tamponi per i gruppi squadra), è stato dato il via libera alla creazione di una media company per la gestione dei diritti tv e commerciali, con ingresso di fondi di private equity. Saranno valutate le offerte pervenute dalla cordata Cvc, Advent e Fsi (1,625 miliardi di euro per il 10%) e dal duo Bain-Rb Renaissance (1,35 miliardi sempre per il 10%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 05:01

