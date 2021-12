Massimo Sarti

La Premier League rischia di fermarsi. Anzi no, continua, ma a causa del Covid la situazione resta caotica. La variante Omicron, che sta flagellando l'Inghilterra, sta mettendo in difficoltà il massimo campionato di calcio, con partite rinviate e varie squadre alle prese con focolai, anche riguardanti numerosi giocatori e membri degli staff. La sospensione, uno stop almeno sino a metà gennaio, era un'ipotesi, avanzata da alcuni allenatori e addetti ai lavori, nonché da diversi media.

Ipotesi smentita dalla stessa Premier: «Prendiamo atto che numerosi club stanno affrontando una situazione problematica dovuta ai contagi da Covid-19, ma l'intenzione della lega è di continuare il suo attuale programma di incontri, ove possibile in sicurezza. La salute e il benessere di tutti gli interessati resta la nostra priorità».

Pur in presenza di questa nota, però, nulla è da escludere, se la situazione generale dei nuovi casi in Inghilterra, come nelle previsioni, si aggraverà ulteriormente. Per ora si decide caso per caso. Ieri, per esempio, non si è disputata Leicester-Tottenham, a causa di focolai in entrambi i club. Per la squadra di Antonio Conte si è trattato del terzo rinvio consecutivo, compresa la sfida di Conference League con il Rennes.

Non solo: domani non si giocherà Manchester United-Brighton. Il focolaio che aveva impedito ai Red Devils di giocare in settimana (martedì) contro il Brentford (a sua volta colpito da 13 casi di variante Omicron) non si è spento e la Premier League ha annunciato che «il Manchester United è incapace di schierare una squadra per la partita all'Old Trafford. Sono stati confermati ulteriori test positivi».

Mercoledì, a poche ore dal calcio d'inizio, era stato fermato il match anche tra Burnley e Watford, mentre domani potrebbe essere a rischio l'incontro tra West Ham e Norwich. Quattro casi di positività pure nel Chelsea, tra cui quello dell'ex interista Mateo Kovacic.

