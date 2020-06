Massimo Sarti

La peggior Inter dopo la ripresa del campionato trova una vittoria a Parma sporca e cattiva. Ma per questo tremendamente importante. L'1-2 per i nerazzurri matura infatti nel finale, dopo oltre 80' di una prestazione decisamente insufficiente, grazie alle reti dei difensori De Vrij e Bastoni, dopo l'iniziale vantaggio di Gervinho. L'Inter resta così a -8 dalla Juve, a -4 dalla Lazio, ma soprattutto a +4 sull'Atalanta. I punti di vantaggio sulla quinta piazza della Roma sono ora 13, un cuscinetto Champions davvero consistente. Ma il risultato è la sola nota positiva.

Antonio Conte, in tribuna al Tardini perché squalificato (in panchina c'è il suo vice Christian Stellini) vede soffrire maledettamente l'Inter in fase difensiva. E non solo perché i tre dietro (D'Ambrosio, De Vrij e Godin) sono completamente diversi rispetto alla gara di mercoledì con il Sassuolo. Al 15' Kucka taglia a fette i nerazzurri con un cambio gioco da destra. Gervinho in area si fa beffe di tutti e batte Handanovic. Kulusevski e Cornelius (reduce dalla tripletta al Genoa) non sono concreti come l'ivoriano, ma le occasioni sui loro piedi sono notevoli. Inter prevedibile e poco pugnace anche in fase di costruzione.

Barella fa sibilare la sfera non distante dalla porta di Sepe, ma il brivido maggiore arriva dal Var. Ci sarebbe infatti un rigore per i nerazzurri dopo un braccio largo di Kucka su colpo di testa di Godin, ma l'uruguagio inizia l'azione da una millimetrica posizione di fuorigioco.

Niente da fare. Come niente da fare per l'Inter anche dopo il riposo. C'è maggior pressione, ma a ritmi sempre troppo compassati. Il contropiede del Parma è invece una lama di rasoio, con Kulusevski imprendibile, nonché decisamente pronto per la Juve. Stravinto il duello con un impalpabile Eriksen, tolto al 69' insieme ai due esterni (un classico per il Conte post lockdown): dentro Moses, Young e Sanchez, oltre a Bastoni per Godin. Qui comincia un'altra gara, clamorosamente. All'84 pari di testa di De Vrij, dopo torre di Martinez. Kucka protesta per una spinta del Toro e viene cacciato da Maresca. Ingenuità che costa carissima al Parma. Contraccolpo emiliano e l'ex Bastoni all'87' ribalta il match, su assist di Moses.

I cambi fanno la differenza. Tre punti che per l'Inter sanno di scampato pericolo.

