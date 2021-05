Massimo Sarti

La Lega di serie A ha ufficializzato il tutto: gli ultimi verdetti per la Champions League saranno emessi domenica sera. Una lotta all'ultimo respiro con tre squadre per due posti al sole. Che varranno il prestigio e (soprattutto) le decine di milioni di euro della principale competizione continentale. Il programma dunque: alle 20,45 Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Hellas Verona.

Si parte con questa situazione di classifica: Milan e Napoli terze a 76 punti, Juventus quinta a quota 75. L'Atalanta, seconda con 78 punti, è già certa della Champions. Come peggiore ipotesi i nerazzurri finirebbero quarti a 78 punti a pari merito con la Juve, che resterebbe relegata in Europa League per i peggiori scontri diretti (1-1 a Torino, 1-0 per l'Atalanta a Bergamo). La squadra di Gian Piero Gasperini sarà comunque al centro della scena, ricevendo il Milan nella partita della vita per i rossoneri, dopo il match point Champions sprecato domenica sera dagli uomini di Stefano Pioli con lo 0-0 di San Siro contro il Cagliari già salvo.

Milan e Napoli saranno padrone del loro destino. È però più facile pronosticare un successo dei partenopei allo stadio Maradona su un Verona rispetto ad una vittoria dei rossoneri in casa dell'Atalanta, anche se in questa stagione in trasferta il Diavolo ha fatto faville. Dal canto suo la Juventus potrà solamente vincere a Bologna (impresa sulla carta tutt'altro che proibitiva, ma il Cagliari ci ha insegnato a prendere ogni pronostico con le pinze) e sperare nelle mancate affermazioni di Milan o Napoli per andare in Champions. Per quanto riguarda gli scontri diretti, il Milan è in vantaggio su Juventus e Napoli. Perfetta parità, invece, tra le squadre di Andrea Pirlo e Rino Gattuso, con la differenza reti generale che arride però agli azzurri (+45 contro +36). Possibile (anche se scarsamente probabile) infine un arrivo in tre a quota 76: a rimanere senza Champions sarebbe la Juventus.

