Massimo Sarti

La favola di Junior Messias arriva sino in Champions League. È del brasiliano all'87' il gol dell'impresa al Wanda Metropolitano, della vittoria 0-1 del Milan sull'Atletico Madrid e della speranza che rifiorisce di qualificarsi agli ottavi di Champions League. Senza la rete di Messias i rossoneri sarebbero stati fuori da tutto, anche dall'Europa League, con un turno di anticipo. Ora nel gruppo B il Liverpool (2-0 al Porto) comanda con 15 punti ed è già stracerto del primo posto aritmetico.

Seguono (si fa per dire) Porto a quota 5, Milan e Atletico Madrid a 4. Per compiere il miracolo il Milan dovrà concretizzare un'altra impresa, ovvero battere obbligatoriamente il Liverpool il prossimo 7 dicembre in un San Siro che sarà di certo una bolgia. Se poi tra Porto e Atletico finisse in parità, i rossoneri farebbero come l'Atalanta edizione 2019-20, agli ottavi di Champions dopo tre sconfitte nelle prime tre partite del girone.

Milan qualificato anche in caso di successo dell'Atletico ad Oporto, se la squadra di Stefano Pioli sarà capace di mantenere una differenza reti (attualmente -2 Milan, -3 Atletico) migliore di quella dei Colchoneros. Tutto per merito di un colpo di testa all'87 di Messias (al debutto in Champions League), su assist di Kessie: «Ho messo dentro tranquillo e sereno, seguendo l'azione. Quando sei tranquillo e sereno puoi fare grandi cose. È la serata più importante della mia carriera, ma devo rimanere umile. Avevamo bisogno di questa vittoria per rimanere vivi». «La storia di Messias è solo all'inizio. Questo gol gli darà ancora più convinzione», ha detto poi Pioli, sottolineando che quella del Milan a Madrid sia stata «una prova di maturità importante. È giusto gioire insieme ai miei giocatori, che hanno messo in campo qualità e coraggio. Hanno sempre creduto nella possibilità di vincere la partita».

