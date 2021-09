Massimo Sarti

La beffa, il beffardo ko e le polemiche dopo la grande resistenza. Il Milan, in dieci dal 29' per il rosso a Kessie, resiste in vantaggio sino all'84', ma poi viene rimontato dall'Atletico Madrid, letteralmente dominato in parità numerica dai rossoneri.

A San Siro finisce 1-2, con il Diavolo ancora a zero punti nel gruppo B di Champions League. Scappano Liverpool (1-5 in casa del Porto), a 6 punti, e Atletico, a quota 4. Decide un rigore nel recupero, dove però il primo tocco con il braccio è di Lemar, non visto da Cakir e dal Var. «Sembra che l'avversario la tocchi prima. Il secondo giallo a Kessie? Non mi è sembrato un intervento da punire così dopo 30'. Diciamo che l'arbitro non è stato il migliore in campo, siamo stati penalizzati», afferma mister Stefano Pioli.

Altro Pioli-pensiero: «C'è delusione per il risultato, anche se potevamo stare più attenti sull'1-1. In parità numerica abbiamo giocato molto meglio di una squadra forte come l'Atletico. Eravamo vicini ad una vittoria importante. I ragazzi hanno fatto un grande sforzo e perdere ci complica la classifica».

San Siro ruggisce per il ritorno in Champions del Diavolo dopo oltre sette anni. Grande coreografia in Curva Sud e Milan che fa subito la partita. Al 19' Oblak compie un autentico prodigio su Rebic lanciato a rete.

Sul conseguente calcio d'angolo Brahim Diaz difende caparbiamente un pallone e lo offre a Leao. Il diagonale del portoghese è perfetto, sbuca tra tante gambe e batte Oblak.

Al 20' i rossoneri sono meritatamente avanti. Al 29', però, Kessie lascia i suoi in dieci: secondo giallo severo da parte dell'arbitro Cakir, ma l'intervento su Llorente del 79 milanista è comunque rischioso.

Attenzione alla spettacolare rovesciata sulla traversa di Leao. Viene fischiato sul campo un fuorigioco dubbio: in caso di gol il Var avrebbe potuto convalidare un gesto destinato ad entrare nella storia del calcio. L'azione più pericolosa dell'Atletico è al 46' con una girata a lato di Suarez. Il Pistolero va vicinissimo al pari, di testa, anche al 54'. Ora i colchoneros spingono e il Milan soffre, con Tomori che respinge su Joao Felix e Maignan su Lemar.

Quello dell'Atletico è un vero assedio, premiato all'84' da un sinistro al volo di Griezmann su assist di Renan Lodi. Florenzi ci prova con pallone a lato, Maignan cerca di conservare almeno il pari volando su Joao Felix. Nel recupero l'episodio chiave con il tocco di mano di Kalulu su Lemar e i conseguenti dubbi. La trasformazione dal dischetto di Suarez (che non segnava in trasferta in Champions dal 2015) arriva al 97'.

