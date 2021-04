Massimo Sarti

L'Inter vola sulle ali della Lu-La e vede lo scudetto sempre più vicino. Grazie ai gol di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez il recupero con il Sassuolo viene vinto 2-1 dalla squadra di Antonio Conte, che centra in un colpo solo il decimo successo consecutivo in campionato (per trovare una serie più lunga dobbiamo tornare indietro sino alle 17 affermazioni fila dell'Inter di Roberto Mancini edizione 2006-07) e l'undicesima vittoria di fila a San Siro. Undici come i punti di vantaggio dei nerazzurri sul Milan.

La Juventus è poi a -12, l'Atalanta a -13. Distacchi che, a nove giornate dal termine del torneo, sembrano davvero incolmabili. Soprattutto perché l'Inter non si ferma davanti a nulla. «Stiamo cercando di fare qualcosa di bello anche per la città che da dieci anni non vince, perché per nove ha sempre vinto la stessa squadra, e sarebbe veramente bello se fossimo noi a spodestare questo regno». Per Conte è sempre più difficile tenere lontana la parola scudetto: «Ogni partita che chiudiamo vincendo mettiamo un mattone pesante non solo sulla nostra classifica, ma anche per chi sta inseguendo. C'era da fare uno step per diventare una seria pretendente allo scudetto. C'era da alzare la soglia della cattiveria, dell'attenzione, della determinazione. Anche della resilienza. Stiamo facendo partite importanti, che testimoniano la crescita. Con questo atteggiamento saremmo ancora in Champions», prosegue l'allenatore salentino.

Romelu Lukaku segna dopo appena 10', incornando un cross preciso di Young da sinistra. Per il belga è il primo gol di testa in campionato (il 14° invece per l'Inter, in vetta anche a questa speciale classifica). Big Rom si inventa poi uomo assist al 67' per il raddoppio di Lautaro Martinez in contropiede. Il Sassuolo protesta per una trattenuta a inizio azione nell'altra area di De Vrij su Raspadori, non giudicata fallosa.

«Per me è rigore e Irrati come arbitro non mi piace», sbotta il tecnico neroverde Roberto De Zerbi. Sono 21 i gol in questa serie A per Lukaku, 15 per Lautaro, seconda miglior coppia d'Europa dopo Lewandowski-Muller, a quota 45 centri in Bundesliga con il Bayern Monaco. «Per me è un sogno stare in questa grande squadra. Facciamo tutto quello per cui lavoriamo in settimana. Con Conte sono cresciuto tanto, mentalmente e tatticamente», afferma il Toro argentino.

L'Inter soffre un po' nel finale e subisce all'85' il bel gol a giro di Traore, in un'azione in cui i nerazzurri hanno Skriniar fuori campo, soccorso dopo una pallonata al volto.

