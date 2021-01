Massimo Sarti

L'Inter vince il derby di Coppa Italia e va in semifinale (contro la vincente di Juventus-Spal) grazie ad un gol su punizione al 97' di Christian Eriksen. Basterebbe solo questo a definire straordinaria questa stracittadina. Dove succede davvero di tutto: dalla rissa sfiorata tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, al rosso per lo svedese, all'infortunio dell'arbitro Valeri. Sino al capolavoro balistico del danese, tutt'altro che in prima linea nelle priorità di Antonio Conte.

Intanto Eriksen vendica per i nerazzurri la sconfitta di ottobre in campionato contro un Milan al secondo stop in 72 ore dopo quello di sabato con l'Atalanta. «L'espulsione è stata decisiva. È stata comunque una buona prestazione. Siamo dispiaciuti per l'eliminazione, ma esco da questa sconfitta molto fiducioso sul nostro futuro», afferma Stefano Pioli.

«Eriksen? Non è fuori dal progetto, l'ho esortato io a tirare la punizione. Continuo a ribadirlo: in questo mercato non arriverà nessuno e non partirà nessuno. Ce lo teniamo stretto».

Così Conte (squalificato due giornate in campionato dopo l'espulsione di Udine. Una giornata anche per Oriali, il club non farà ricorso) sul match winner di serata.

L'Inter si conferma il bersaglio preferito dell'Ibra milanista: l'ottavo gol in sette derby per lo svedese è un diagonale chirurgico al 31', con Kolarov che lascia troppo spazio e viene punito. Ma le vere scintille sono a fine primo tempo, tra lo stesso Ibrahimovic e Lukaku, che in occasione di una punizione a favore dell'Inter si ritrovano testa contro testa. Volano parole grosse, grossissime. «Vai a fare i tuoi riti voodoo di m... da un'altra parte. Piccolo asino». Questo avrebbe detto Ibra, che avrebbe fatto riferimenti anche alla madre di Lukaku.

Il belga è furioso: «Vuole parlare della madre? Figlio di p...». Lukaku cerca Ibra, trattenuto a stento dai suoi compagni, anche dopo che Valeri manda tutti negli spogliatoi. L'arbitro li ammonisce entrambi. Giallo che diventa pesantissimo per Ibra: al 58' ne prende un altro per un ingenuo sgambetto su Kolarov. Lukaku invece trasforma al 71' il rigore del pareggio. Piuttosto netto (scivolata improvvida di Leao su Barella) che però Valeri, probabilmente coperto, concede solo dopo ricorso al Var. Il fischietto romano lascia poi il terreno per un guaio muscolare, sostituito dal quarto uomo Chiffi. Tatarusanu salva su Lautaro e Lukaku, ma nulla può sulla pennellata di Eriksen, all'interno del maxi recupero di 10 minuti.

