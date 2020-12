Massimo Sarti

L'Inter si avvicina al Natale senza addobbi sfarzosi. Però vince. Il 2-1 a San Siro sullo Spezia è la sesta affermazione consecutiva in campionato, che permette ai nerazzurri di restare in scia al Milan capolista, staccati di una sola lunghezza. La prestazione è sulla falsariga di quella di mercoledì scorso con il Napoli. Gioco brillante pochino, ma altri tre punti incamerati. «Da nove partite giochiamo ogni tre giorni, è inevitabile che si sia un po' di stanchezza. Quando non mettiamo in campo ferocia e determinazione, siamo una squadra normale», dichiara mister Antonio Conte.

Gli episodi decisivi sono nella ripresa, dopo un primo tempo bruttino dell'Inter. Al 52' la sblocca Hakimi, lanciato in contropiede (perché lo Spezia, come anticipato a Leggo dal presidente Stefano Chisoli, non si limita a chiudersi) da Lautaro Martinez. «Per me c'è stato un periodo di adattamento al calcio italiano, ma ora sto migliorando e in campo si vede». Così l'ex Borussia Dortmund. Il raddoppio arriva al 71' con il solito Romelu Lukaku (già 15 i suoi gol stagionali con l'Inter), su rigore come contro il Napoli. Il braccio di Nzola è troppo largo sul cross di Sensi, Fabbri va al video e lo punisce. La prova dell'ex Sassuolo, entrato nella ripresa, è di certo una delle notizie migliori per Conte: «Ora sto bene fisicamente e sono felice. Per me è molto importante mettere minuti nelle gambe e aumentare l'intensità», dice proprio Sensi.

Nel finale l'Inter si mette con un 5-4-1 (fuori Lukaku) e arretra un po' troppo. Lo Spezia, con il baby Piccoli, si toglie la soddisfazione di fare gol, ma è già il 94'. «Sono dispiaciuto per la rete subita, potevamo evitarla. Adesso prepariamo il Verona», aggiunge Conte. Che sul prossimo mercato di gennaio non dà titoli: «Finiamo questo ciclo di partite, poi ci vedremo con il club e valuteremo in maniera serena e intelligente. Può interessarmi il Papu Gomez? Ho troppo rispetto dei miei calciatori».

