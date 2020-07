Massimo Sarti

L'Inter risolve a Ferrara la pratica Spal, allungando nel secondo tempo sino allo 0-4 (gol di Candreva, Biraghi, Sanchez e Gagliardini) che permette ai ragazzi di Antonio Conte di issarsi al secondo posto solitario, andando oltre quella quota 70 per l'ultima volta superata dai nerazzurri a cinque giornate dal termine del campionato nella stagione 2008-09, quella del primo scudetto di José Mourinho. All'Inter manca un punto per l'aritmetica certezza di partecipare alla prossima Champions League, punto da cercare già domenica sera all'Olimpico contro la Roma. In caso di successo sui giallorossi, poi, l'attuale -6 (più, comunque, lo svantaggio negli scontri diretti) dalla Juventus si ridurrebbe ad un -3 che qualche pressione ai bianconeri potrebbe metterla in vista del match dell'indomani allo Stadium con la Lazio. Forse illusioni, sogni tardivi: ma tutto si può dire tranne che la squadra di Sarri stia volando...

Rispetto al successo sul Torino resta immutata la coppia d'attacco per Conte, con Sanchez e Lautaro Martinez, anche perché Lukaku è assente anche dalla panchina. Tornano invece da primo minuto Eriksen e Ranocchia. Primo tempo equilibrato, aperto con un legno per parte: Brozovic dalla distanza colpisce il palo esterno, Petagna in acrobazia risponde mandando sulla traversa. A spaiare la situazione ci pensa al 37' il terzo gol post lockdown di Candreva, al termine di una bella azione partita da Eriksen e passata per i piedi di Biraghi e Sanchez. Il cileno è in evidente crescita, proprio mentre si discute di un suo eventuale riscatto dal Manchester United. «Valuteremo con l'allenatore, tenendo presente che va acquistato. Sanchez è stato assente quattro mesi e questo lo ha condizionato, ma è un giocatore importante da anni», afferma l'ad Beppe Marotta.

Spal ultima e virtualmente retrocessa, ma nel primo tempo tutt'altro che arrendevole. E arrabbiatissima quando Strefezza anticipa Handanovic, venendo travolto dal portiere dell'Inter. Per Giua (e per il Var) non è rigore, perché al momento dello scontro il pallone viene giudicato non più nella disponibilità dell'esterno spallino. Di Biagio non nasconde il disappunto, confrontandosi vivacemente anche con l'amico Conte. Senza pubblico, al Mazza si sente davvero tutto.

La musica cambia completamente nella ripresa. Sanchez sfiora lo 0-2, trovato al 55' da Biraghi con un bel diagonale. Al 60' il Niño Maravilla realizza il meritato tris di testa, su cross proprio di Biraghi. Al 74' c'è infine gloria per Gagliardini, dopo le disavventure sotto porta con Sassuolo e Bologna.

