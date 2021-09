Massimo Sarti

L'Inter prima soffre, poi in rimonta s'impone 1-3 al Franchi sulla Fiorentina (reduce da tre successi consecutivi), conquistando tre punti di importanza capitale e tornando, almeno provvisoriamente, in testa da sola alla classifica a 13 punti. «Vittoria importante su un campo difficile. Sono soddisfatto soprattutto della reazione. Siamo rientrati nel secondo tempo nel migliore dei modi e avremmo potuto fare anche più gol. L'Inter ha perso Lukaku, Hakimi ed Eriksen, sono arrivati giocatori funzionali e noi abbiamo sempre lavorato giorno per giorno. Crediamo alla nostra forza, ma soprattutto crediamo nel nostro lavoro». Questo il commento di Simone Inzaghi sulla partita in Toscana e sul momento nerazzurro.

Inzaghi cambia quattro elementi rispetto all'undici della vendemmiata con il Bologna. Titolari Darmian, Calhanoglu, Perisic e Dzeko, che va subito a fare coppia con Lautaro Martinez. La Fiorentina gioca una prima mezz'ora a ritmi forsennati, andando meritatamente in vantaggio al 23' con Sottil su assist di uno scatenato Nico Gonzalez. Proteste nerazzurre per un contatto tra l'argentino e Skriniar, ritenuto regolare da Fabbri e dai colleghi al Var.

Handanovic, tra l'altro, si era già dovuto superare tre volte sullo stesso Nico Gonzalez, su Vlahovic e sull'ex Biraghi, a testimonianza della superiorità della Viola. L'Inter esce nell'ultima parte di frazione: Nastasic al 37' infila la propria porta intercettando un cross basso di Perisic, che però parte da posizione di fuorigioco.

È in gioco invece Darmian quando batte Dragowski (52') su invito di Barella (quarto assist): e pensare che Inzaghi stava sostituendolo con Dumfries. Lo stesso vale per Dzeko, pronto a lasciare spazio a Sanchez. Il bosniaco però ribalta il punteggio al 55' di testa (sesta rete aerea per i nerazzurri) su angolo di Calhanoglu. «Vittoria da grande squadra, nel secondo tempo siamo stati più concreti. Inzaghi stava sostituendomi? Gli chiederò se aveva bevuto qualcosa», scherza Dzeko, al quarto centro in cinque giornate. La Fiorentina resta poi in dieci al 78': Gonzalez chiede un giallo per Bastoni in maniera scomposta e applaude all'indirizzo di Fabbri. Doppia ammonizione per l'argentino della Viola e fine dei giochi sancito dal tris di Perisic (87').

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA