Massimo Sarti L'Inter è vicina allo scudetto e guarda tutti dall'alto in

L'Inter è vicina allo scudetto e guarda tutti dall'alto in basso. Ma cosa guarda? Una clamorosa ammucchiata per tre posti in Champions League, che coinvolge sei squadre. Una volatona che renderà avvincenti le ultime otto giornate, per assicurarsi la gloria e soprattutto i denari derivanti dalla partecipazione alla maggiore competizione continentale. Tra sabato e domenica tutte hanno vinto, ma non potrà essere sempre così. Perché il finale di campionato sarà costellato anche di scontri diretti, a cominciare da Atalanta-Juventus di domenica pomeriggio a Bergamo. Senza trascurare Napoli-Inter, posticipo serale extralusso allo stadio Maradona.

Il gruppone è aperto da quattro squadre in quattro punti: Milan 63, Juventus 62, Atalanta 61, Napoli 59, con i partenopei al momento primi tra gli esclusi. I rossoneri di Stefano Pioli inizieranno il lungo sprint con due partite in casa, domenica a pranzo contro il Genoa e mercoledì 21 contro il Sassuolo.

Non necessariamente un vantaggio, visto l'andamento sinora del Diavolo, che ha conquistato 40 punti in trasferta (dove se la vedranno con la Juve il 9 maggio) ed appena 23 a San Siro, che nel 2021 ha visto solo affermazioni su Torino e Crotone. La Juventus inizierà invece con tre incontri esterni nei prossimi quattro turni (Atalanta, Fiorentina e Udinese, inframmezzate dal match allo Stadium contro il Parma). I bianconeri, che stanno per dare addio al decimo tricolore di fila, dovranno qualificarsi in Champions per salvare la stagione di Andrea Pirlo. La Dea di Gian Piero Gasperini è agguerrita, alla ricerca del terzo approdo consecutivo in Champions e forte del miglior attacco del campionato con 71 gol. Juventus in casa e Roma all'Olimpico diranno molto sulle velleità dei bergamaschi, che chiuderanno poi contro il Milan. Sfida con la Juve a parte, il Napoli si sta ritrovando (cinque successi nelle ultime sei gare) e sta recuperando elementi importanti come Osimhen. La Champions potrebbe essere il regalo d'addio di Rino Gattuso.

La Lazio è a 55 punti, ma deve ancora recuperare il match casalingo con il Torino. Simone Inzaghi si giocherà tanto contro Napoli e Milan, senza dimenticarsi del derby della penultima giornata con una Roma staccata (54 punti, -7 dal quarto posto), ma ancora speranzosa.

I giallorossi di Paulo Fonseca hanno anche la carta Europa League: vincendola e giungendo dal quinto posto in giù in campionato, la Roma porterebbe a cinque il numero di italiane nella prossima Champions.

