Massimo Sarti

«L'Inter è la squadra più forte del campionato. Fare lo sgambetto a San Siro? Sarebbe una grandissima impresa, dovremmo fare tutto al 120%». Parola del milanesissimo Stefano Chisoli, presidente della matricola Spezia, al debutto nella serie A a girone unico, ma già con le con le idee chiare. Due i capisaldi della società di patron Gabriele Volpi: cercare la salvezza tramite un'idea ben precisa di gioco, senza mai tralasciare la sostenibilità economica. E con un pensiero forse impossibile, ma di certo stupendo, per la sfida ai nerazzurri.

Presidente, domenica c'è l'Inter...

«Aiuto(sorride, ndr)! Cercheremo di giocare come al solito. Se ci chiudessimo a San Siro rischieremmo di prendere tanti gol. L'Inter è una corazzata. Sarà la partita più dura di tutte».

L'Inter può vincere lo scudetto?

«Per me sì. Noi comunque non cambieremo, perché è con il gioco che alla lunga si ottengono i risultati. Questo è il credo del nostro mister Vincenzo Italiano».

Con 11 punti in 12 giornate al momento sareste salvi..

«La strada è quella giusta, soprattutto per le prestazioni espresse. Qualche punto in più avremmo potuto comunque averlo, perché con il Parma e mercoledì contro il Bologna siamo stati raggiunti in pieno recupero. Siamo partiti con mille difficoltà, abbiamo allestito in poco tempo una squadra che deve ancora crescere, ma che crediamo sia competitiva».

Matricole e arbitraggi: come è stato l'impatto in A?

«Sovente abbiamo avuto qualche ammonizione di troppo, non tutte giuste secondo me. Forse anche per il nostro modo di giocare, ma questo ci ha spesso condizionato».

Mercoledì siete tornati allo stadio Picco dopo l'esilio a Cesena. Ma senza il calore della Curva Ferrovia...

«I tifosi ci mancano tanto, così come lo Spezia manca ai tifosi in questa storica stagione, che devono vivere a distanza. È una delle tante incognite di un campionato anomalo».

Emergenza sanitaria uguale contrazione dei ricavi. Altro gran problema...

«È un periodo difficile per tutti. Noi però siamo contenti di aver chiuso l'ultimo bilancio in utile di circa 3 milioni in corrispondenza con la promozione. E anche per la squadra in A non è stato fatto il passo più lungo della gamba. Vengono a mancare tanti introiti. Non a caso, all'unanimità è stato deciso l'ingresso dei fondi di private equity nella prossima media company della Lega».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA