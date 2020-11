Massimo Sarti

L'imbarcata presa all'andata a San Siro (0-3) resta, per fortuna del Milan, solo un isolato ricordo. Anche senza Zlatan Ibrahimovic. Pur privi del loro totem, i rossoneri conquistano un 1-1 prezioso in casa del Lille che lascia il Diavolo al secondo posto nel gruppo H di Europa League e padrone del proprio destino in chiave qualificazione. I francesi comandano sempre il girone 8 punti davanti ai 7 del Milan. Con 6 punti conquistati contro il Celtic (in ultimo, il 4-1 di Praga), anche lo Sparta rientra nelle danze.

Rossoneri ai sedicesimi già giovedì prossimo in caso di successo al Meazza sul Celtic e di contemporanea affermazione interna del Lille sullo Sparta. Altrimenti tutto si deciderà il 10 dicembre in Repubblica Ceca.

Pari importante, con qualche rimpianto per la squadra ancora guidata in panchina da Daniele Bonera, con Stefano Pioli e Giacomo Murelli sempre in quarantena per il coronavirus. Nel primo tempo Hauge spreca un clamoroso contropiede tre contro uno dimenticandosi di servire nel cuore dell'area gli smarcatissimi Rebic e Theo Hernandez.

È poi proprio il Milan ad andare in vantaggio nei primi istanti di ripresa con Castillejo, dopo gran verticalizzazione di Tonali («È stato determinante, crediamo molto in lui», le parole di Bonera sull'ex bresciano) e assist preciso di Rebic. Al 65' arriva però l'1-1 del Lille con Bamba. Bella l'azione dei transalpini, ma Diavolo troppo svagato nell'occasione. «Gol evitabilissimo. Sono un po' amareggiato, ma era importante non perdere», commenta capitan Gigio Donnarumma, dettosi «sconvolto» per la morte di Diego Armando Maradona. «Ci siamo distratti. Peccato, perché abbiamo tenuto spesso il pallino del gioco. Buonissima partita, tutt'altro Milan rispetto all'andata. Giocando così pensiamo di poter vincere le ultime gare del girone; qualificazione nelle nostre mani», afferma Bonera.

Al Pierre Mauroy di Lille, sull'1-1, le due squadre scelgono invece per lo più di evitare la sconfitta, con il Milan (che deve rinunciare pure a Leao e Saelemaekers) in modalità gestione delle forze e degli uomini. Domenica pomeriggio a San Siro ci sarà (sempre senza Ibra) da difendere il primato in campionato al cospetto della Fiorentina.

