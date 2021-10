Massimo Sarti

L'Europa League non è il campionato. Il Napoli, sinora dominatore a punteggio pieno in serie A, ha invece un solo punto in Europa League dopo lo stop 2-3 al Maradona al cospetto dello Spartak Mosca. Partita condizionata dall'espulsione al 29' di Mario Rui, per un piede a martello su Moses pescato dal Var. E pensare che i partenopei avevano segnato con Elmas dopo meno di 13. Nella ripresa arrivano i gol di Promes e Ignatov a ribaltare il punteggio. Anche i russi restano in dieci all'82' (doppio giallo a Caufriez), ma il Napoli si fa sorprendere ancora da Promes al 90'. Al 94' Osimhen riaccende le speranze, ma non c'è più tempo. Nel duello calcistico Italia-Russia una buona Lazio ha invece ragione della Lokomotiv Mosca all'Olimpico: 2-0 nel gruppo E e riscattata la sconfitta dell'esordio in casa del Galatasaray. Le reti nel primo tempo, di Basic (primo gol in biancoceleste) e Patric. Indurimento al flessore della coscia destra per Immobile, uscito nel primo tempo. Non sembra un problema grave. In Conference League netto 0-3 della Roma in Ucraina sullo Zorya. I giallorossi restano a punteggio pieno. Rete in apertura (6') di El Shaarawy su assist del giovane Darboe. Partita chiusa nella ripresa grazie a Smalling (64') ed Abraham (68'). Notevole turnover operato da Mourinho.



