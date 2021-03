Massimo Sarti

«L'arrivo degli interisti? Non sono preoccupato, sono abbastanza fiducioso». Il ct Roberto Mancini attende che vengano liberati anche gli azzurri Bastoni, Barella e Sensi dopo le positività al Covid all'interno del gruppo squadra nerazzurro. Fari puntati soprattutto sui due centrocampisti, visti i forfait nel reparto di Jorginho (colpo a un ginocchio) e Cristante (risentimento a un adduttore); provato Locatelli regista in allenamento.

La pandemia farà iniziare all'Italia le qualificazioni per il Mondiale del 2022 in Qatar a meno di tre mesi dalla disputa dell'Europeo itinerante, posticipato al 2021. Il trittico per la nostra Nazionale inizierà giovedì a Parma contro l'Irlanda del Nord, per proseguire con le trasferte di domenica a Sofia con la Bulgaria e di mercoledì prossimo a Vilnius con la Lituania. Il Mancio si è soffermato a Coverciano soprattutto sul primo impegno: «Affronteremo l'Irlanda del Nord che è forte fisicamente, con molti giocatori che militano in Premier. Sarà la partita più difficile, ma dobbiamo pensare soprattutto che nel percorso verso il Mondiale mai potremo sbagliare». Per la qualificazione diretta bisognerà vincere il gruppo C, che comprende anche la Svizzera.

Mancini ha ritrovato la Nazionale reduce da 22 risultati utili consecutivi (17 vittorie e 5 pareggi). L'ha ritrovata da vicino, dopo averla guidata a novembre da remoto a causa della positività al Covid. L'ha ritrovata con Daniele De Rossi nuovo collaboratore tecnico: «Avevamo bisogno di una persona che ci aiutasse sul campo, è un valore aggiunto». Altro tema, quello del rinnovo del ct azzurro oltre il 2022: «Potrebbe succedere da qui a giugno o dopo, cambia poco. Ne abbiamo parlato con il presidente Gravina, non è un problema». Anche a Coverciano ha infine fatto capolino la clamorosa sconfitta della Juventus in campionato con il Benevento: «Pirlo? È un momento delicato, ma la frustrazione deve durare il meno possibile. Poi bisogna pensare positivo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA