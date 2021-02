Massimo Sarti

In Coppa Italia si ribalta il verdetto del campionato, con la Juventus che torna a fare la voce grossa con l'Inter. E con lei anche Cristiano Ronaldo. Doppietta di CR7, che risponde alla rete iniziale di Lautaro Martinez. Con l'1-2 di San Siro nell'andata della semifinale forse è presto dire che i bianconeri hanno già ipotecato la finale. Ma di certo, martedì prossimo all'Allianz Stadium di Torino, non sarà facile per i nerazzurri vincere con due gol di scarto oppure con uno, ma dal 2-3 in su. «La sconfitta di campionato ci è servita da lezione, ci siamo ricompattati, abbiamo lavorato sui nostri errori.

Però questo è solo il primo round», avverte Andrea Pirlo. «Se siamo concentrati, se abbiamo questo atteggiamento, allora diventa dura per tutti».

Sembra troppo bello per l'Inter trovarsi avanti già al 9' con una prodezza di Lautaro Martinez su assist di Barella. Buffon non impeccabile nell'occasione, ma avrà modo di rifarsi. Pare proprio il modo migliore per sterilizzare le assenze degli squalificati Hakimi e Lukaku (al ritorno mancheranno per lo stesso motivo Vidal e Sanchez). Il bomber belga è presente su uno striscione srotolato dalla Curva Nord fuori dallo stadio: «A testa alta, petto in fuori: Romelu, fieri di te!».

Il riferimento è ovviamente alla gazzarra nel derby dei quarti con Zlatan Ibrahimovic, sotto inchiesta ora della Procura Federale, che dovrà soprattutto ravvisare eventuali espressioni discriminatorie, punibili con squalifiche da 10 giornate in su oppure con stop a tempo.

L'illusione nerazzurra termina quando iniziano i gravi errori individuali. Young, che trattiene per un braccio Cuadrado in area su cross (sbagliato) di Bernardeschi. Calvarese non vede l'episodio live, ma il Var smaschera tutto. Cristiano Ronaldo pareggia dal dischetto al 26'. L'Inter è proprio in vena di regali: su un retropassaggio Handanovic esce inopinatamente fuori dall'area verso Bastoni, a sua volta attaccato da CR7, che al 35' trova da posizione decentrata il tocco da biliardo del sorpasso. «Abbiamo fatto tutto noi, commettendo due grossi regali. La Juventus non ci ha messo granché in difficoltà. Risultato negativo, ma prestazione ottima. Dobbiamo solo essere più cinici», osserva Antonio Conte. «Le voci sulla società? C'è una situazione particolare. Ad agosto un certo progetto si è fermato».

Nella ripresa è Bentancur che sbaglia la costruzione dal basso, ma Demiral salva sulla linea su Sanchez. Così come Buffon (1100 presenze ufficiali in carriera, nazionali comprese) è un gatto su Darmian. La pressione nerazzurra non porta al pari e la Juve prova già a vedere la finale.

