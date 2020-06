Massimo Sarti

Il vagone rimane ancora un po' lontano dalla locomotiva Juventus e dalla prima carrozza Lazio, ma il 2-1 rifilato a San Siro alla Sampdoria tiene ancora l'Inter attaccata in qualche maniera al treno scudetto. Come ordinato da Antonio Conte: «A -6 con 12 partire da giocare il distacco non è abissale». Più facile sperare per i nerazzurri, con il ritorno al gol della Lu-La. Prima Romelu Lukaku, poi Lautaro Martinez. Alla ripresa dopo la pausa Covid-19, a Napoli in Coppa Italia, i due erano rimasti all'asciutto. Riparte il campionato e segnano entrambi, portando l'Inter sul doppio vantaggio dopo poco più di mezz'ora.

I blucerchiati, privi di Quagliarella e nulli nel primo tempo a conferma dei timori evidenziati alla vigilia da Claudio Ranieri, si rivitalizzano con la rete al 53' di Thorsby, su dormita della retroguardia di casa. I nerazzurri nella ripresa sono ben lontani dal dominio del primo tempo, soffrono molto, ma non pagano dazio. E ora, se la Juventus fosse ancora quella di coppa, se la Lazio soffrisse il lungo stop, se l'Inter sfruttasse un calendario almeno sulla carta non sfavorevole (a partire dal bis di mercoledì al Meazza contro il Sassuolo), qualcosa di importante in alto potrebbe ancora succedere. Almeno questo si augurano dalle parti della Zhang family.

Il silenzio di San Siro (nel minuto di raccoglimento viene ricordato anche Mario Corso, oltre alle vittime del Coronavirus) viene rotto dagli urlacci di Conte, che teleguida i suoi. I risultati si vedono già al 10': tacco di Lautaro, triangolo Lukaku-Eriksen-Lukaku e diciottesimo centro in serie A (all'esordio) per il belga (24 reti in stagione), che anziché esultare si inginocchia per ricordare George Floyd, l'afroamericano morto a Minneapolis. Molto bella anche l'azione che al 33' porta (assist di Candreva) al tocco del raddoppio del Toro Martinez (12 gol in campionato, 17 totali). Sul quale, in chiave mercato e voci che arrivano da Barcellona, l'ad Beppe Marotta è chiaro: «Non ci ha chiesto di andare via e sono ottimista che possa restare anche l'anno prossimo».

Dopo l'intervallo Lukaku non sfrutta un'invenzione di Eriksen divorandosi il tris. Non sembra grave, vista la poca Samp pervenuta sinora. In realtà Thorsby accorcia le distanze, all'Inter vengono meno energia e sicurezze, Murru e Leris spaventano (fino a un certo punto) Handanovic, ma non rovinano la ripartenza di Conte.

