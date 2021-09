Massimo Sarti

Il sogno di vincere al Totocalcio, di sbancare la schedina, la caccia al 13 miliardario (in lire) ha caratterizzato intere generazioni. Da gennaio ci sarà un nuovo Totocalcio, il cui regolamento è stato pubblicato dal sito ufficiale dell'Agenzia Dogane e Monopoli. Sarà un prodotto più moderno, simile alle scommesse multiple che ormai impazzano tra gli appassionati.

Non si trionferà solo con il caro e vecchio 13, ma ci saranno in totale sei tipologie di pronostico. Come spiega agipronews, si vincerà anche con 11 partite, e a scalare con 9, 7, 5 e 3 incontri. I match in palinsesto verranno divisi su due pannelli: nel primo (composto da otto eventi) verranno inserite le partite più equilibrate, scelte tra quelle in programma tra il sabato pomeriggio e la domenica sera.

Nel secondo andranno invece le partite di cartello (da 7 a 12), o comunque di maggior interesse. La combinazione tra gli eventi del primo e del secondo pannello dipenderà dal numero complessivo di pronostici scelti: per esempio, una schedina di tre eventi (la Formula tre) sarà composta dai primi due eventi obbligatori nel palinsesto del primo pannello e uno a scelta dal secondo. La Formula cinque sarà invece centrata indovinando i risultati dei primi tre eventi obbligatori del primo pannello e due opzionali del secondo.

Per la caccia al 13, invece, andranno pronosticati tutti gli otto incontri del pannello equilibrato e cinque a scelta da quello blasonato.

Venerdì 17 Settembre 2021, 05:01

