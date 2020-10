Massimo Sarti

Il ritorno sulla scena internazionale offre al Milan una serata ben più tranquilla di quella da tregenda e dei 24 rigori in Portogallo con il Rio Ave, che ha permesso ai rossoneri l'approdo alla fase a gironi di Europa League. Iniziata con un 1-3 in Scozia in casa del Celtic, che pone immediatamente Gigio Donnarumma e compagni in testa al gruppo H insieme al Lille, corsaro 1-4 sullo Sparta, prossimo avversario continentale del Diavolo giovedì 29 ottobre a San Siro. Ma prima, lunedì sera, arriverà al Meazza la Roma a testare la capolista Milan. Fa un certo effetto scriverlo dopo anni di sofferenze: la stagione è appena all'alba, ma intanto Stefano Pioli raggiunge i 21 risultati utili consecutivi.

Roma che entra in anticipo nei pensieri dei rossoneri, in doppio vantaggio grazie alla prima rete meneghina di Krunic (14', colpo di testa su cross di Castillejo) e al guizzo di Brahim Diaz (42', spagnolo in campo al posto dell'infortunato Calhanoglu). Pioli a metà ripresa fa rifiatare Kessie e Ibrahimovic e il Milan rallenta, subisce su palla inattiva al 76' la zuccata di Elyounoussi e presta il fianco a qualche (piccolo) rischio risparmiabile.

Sino al battesimo milanista del gol, al 92', del norvegese Hauge. «Nel secondo tempo abbiamo giocato meno bene tecnicamente, ma sono soprattutto soddisfatto dell'approccio alla partita», commenta Pioli. «Abbiamo dimostrato di non essere una squadra normale. Perché una squadra normale, dopo una vittoria di prestigio come il derby, avrebbe messo meno determinazione all'inizio».

Visto allora che questo è un Milan «non normale», può puntare a vincere lo scudetto.

Pioli non si sottrae: «Non dobbiamo avere fretta, il nostro è un percorso che è all'inizio. Stiamo lavorando in profondità, curiamo tutti gli aspetti, potremo migliorarci anche nelle prossime sessioni di mercato. È vero che ci sono tre o quattro squadre più forti di noi, ma i pronostici non scendono in campo».

